«Выложил образец в интернет — и просто разнес всех» 1 4.04.2023, 10:05

7,222

Как белорус построил бизнес на необычных украшениях.

Однажды в Индии Денис Барановский увидел, как местные вырезают слона, который помещается в другого слона, а тот — в еще одного, и так до бесконечности. Парень подумал: «Это же просто обалдеть!» Потом начал делать разные вещи сам, увлекся и стал ремесленником. Теперь хочет создавать крутые локальные штуки для белорусов и показать всем красоту дерева, пишет onliner.by.

«Сначала не понимал, как делать такое руками»

Это место в центре Бобруйска можно было бы по-хипстерски назвать коворкингом: тут сочиняют музыку, собирают мебель и вроде бы немного блогерствуют. А пару месяцев назад сюда начали заезжать всякие штуки вроде финагеля и шрабкугеля. Звучит грозно, но на самом деле это просто ревокация мастерской Дениса, где он делает вещи под брендом Tvorec.

С верхних этажей открываются красивые виды для гостей. Ювелиры обычно таким не пользуются, но тут исключение.

— Больше всего времени провожу у верстака, поэтому хотел, чтобы он уходил в окно. У 90% ювелиров верстак у стены. Почему? Во время пайки надо внимательно смотреть, если перегреешь, можно испортить изделие. Для меня это не страшно, я понимаю, когда это может произойти, и мне намного лучше смотреть в окно.

Задумка такая, что с этим оборудованием можно уехать дауншифтить куда угодно, а украшения покупателям просто отправлять по почте. Но к этому надо прийти. Пока что Денис вернулся в Бобруйск.

— Хотя родился в Минске, вырос я в Бобруйске, можно сказать, меня воспитал этот город. Потом все стандартно. Родители говорят: обязательно надо вуз, выбирай. Ну окей, давайте куда-нибудь схожу. Был уверен, что буду в волейболе — я им профессионально занимался, кандидат в мастера спорта.

Перед самым поступлением попадаю в аварию, травмирую позвоночник. Федерация волейбола говорит: все, лечи. Но врачи сказали, что позвоночник трогать не стоит, потом постоянно будут операции. Сдал тесты с не самым лучшим результатом, но с рекомендательным письмом от федерации поступил в БГАТУ, специальность «Экономика и управление на предприятиях». Был такой эпизод: отчислился, уехал с ребятами работать и жить в Сочи. Вернулся, восстановился на заочке.

Когда доучивался, хотел получить знания, сознательно пошел на самую сложную кафедру. Все крутили пальцем у виска: зачем тебе это? А я думал: нет, это же классный предмет! Но в итоге по специальности не проработал ни дня.

Вместо этого всегда было много другой работы.

— У нас в Бобруйске были самые интересные закрытые вечеринки: куча звука, света, вертаки и все такое. Попал в компанию ребят, которые занимались звуком и светом, потом поехали по Беларуси и России со звездами, концертами, мероприятиями — от Земфиры до Шевчука. Когда пришел коронавирус, стало понятно: концерты — все.

В Москве был наездами. Как-то напросился работать с отцом, занимался остеклением зданий, аэропорта Домодедово. Посмотрел, как это сложно, и подумал, что от строек надо отказываться.

Но, по сути, в душе я остался монтажником: я тот, кто постоянно что-то собирает, монтирует, подгоняет.

Просто строительно-техническое дело переросло в творческое. Хотя папа говорил: «Зачем ты эти станки покупаешь…»

Вообще, путь к станкам был неочевидным, не было какой-то конкретной цели, что надо обязательно делать украшения.

— Когда-то исполнил свою мечту и слетал в Индию. Еле накопил денег! Там увидел, как ребята просто сидят в палатке на берегу и режут из камня двумя инструментами слона в слоне, который находится в другом слоне, а тот — в еще одном слоне и так далее… Я смотрел и просто не понимал, как это можно вообще сделать руками.

У меня всегда была потребность дарить друзьям и знакомым что-то не стоковое. Бывает сложно: это не нравится, то дорого, или вообще невозможно ничего найти.

Подумал: может, и мне что-то поделать? И когда стала популярна эпоксидная смола, я сразу загорелся.

Денис всему учился сам, наблюдая, как делают крутые спецы и что происходит в мировой ювелирной отрасли. Специального образования ювелира с корочкой и синей печатью у него нет.

Когда грянул ковид и отменились концерты, парень попал в Минске на курсы к креативщику Яну Карпову, который, кроме прочего, занимается ювелирным делом. Его студия разработала имя и стартовую стилистику Zorka.

— Думал: класс, сейчас украшение с Карповым сделаю, он же такой крутой. В итоге делали проект для Wargaming — корпоративные подарки клиентам, я отвечал за древесину. Поработал по ремонту, дизайну комнат, делал всякие штуки.

Когда вернулся в Бобруйск, увидел крутой международный конкурс ювелиров, крупнейшее мероприятие ювелирной отрасли в СНГ.

Спросил на работе, можно ли мне не приходить месяц. Сидел и делал коллекцию.

Приехал в Москву на награждение — оказалось, «Волгу» назвали лучшей работой молодого ювелира. На стене в мастерской остались наброски.

Теперь Денис думает сделать на ее основе NFT.

— Всегда ведь есть какой-то синдром самозванца, вот это вот «А может, я делаю не так». А тут заморочился, сделал что-то — и жюри говорит, что ты талантливый. И это титулованные ювелиры: Ильгиз Фазулзянов, которого считают звездой и королем эмали, Диксон Юн, ювелир, кольца которого носит Мишель Обама.

На старте вложил больше $2 тыс.

Сейчас Денис в статусе ремесленника — туда помещаются все его творческие активности, но работать с драгоценными металлами вроде золота или серебра нельзя. Хотя такой ювелирный опыт уже был, и Денис считает, что в итоге к драгметаллам он придет. А пока миссия — влюбить всех в дерево.«Я пришел в украшения, чтобы донести ценность древесины», — улыбается Денис.

В работе у него также полудрагоценные камни, металл, смола, кожа.

Из металлов часто используется нейзильбер — а-ля мельхиор, не темнеет, выглядит почти как серебро, объясняет Денис.

В ходу тимаскус, много слоев разного титана, которые перекованы друг с другом в один. При нагреве он меняет цвет, и получается такой рисунок, как на этой булавке (или будущей моносерьге).

— Сразу начал с украшений. У друга приехала мама из Америки, он заказал сережки, были кулоны, брошки и так далее. Потом искал себя, свой стиль, потому что таких вещей уже тогда было много, не говоря про сегодня. Я думал: что мне сделать, чтобы выделяться и чтобы это было оригинально и нравилось мне? Начал инкапсулировать в вещи разные миры.

— Были два дизайна, которые вообще круто разошлись. Первый — заколки-шпильки по китайскому образцу. Выкинул это на «Пикабу» и просто разнес всех, заказов была тьма. Я писал: мол, ничего подобного вы не видели. Но были еще советские ручки от коробок передач с розочкой, — смеется Денис. — А вторая вещь — крестик из дерева с окончанием из эпоксидной смолы, который тоже стал популярным.Кроме обычного дерева, Денис использует мореный дуб. Если очень просто: дерево стояло на берегу, упало в воду, пролежало тысячи лет — получилось сокровище и одно из самых дорогих в мире деревьев. В мастерской Дениса есть кусочки дуба, которые датированы 3,5 тыс. лет.

На первом этапе, чтобы заниматься украшениями, надо было вложить $2—3 тыс., говорит Денис. Но это не моментальные вложения, а схема «заработал — вложил».

Больше всего уходило на рекламу, инструмент и материал.

— Сейчас это больше страсть, чтобы много зарабатывать — такого нет. Про коммерцию действительно надо думать, но, пока есть крылья, надо лететь. Можно устроиться ювелиром в какую-нибудь фирму в России и зарабатывать спокойно, но хочется творчества, каких-то локальных историй.

Как раз такая идея заключена в новой коллекции про Беларусь с отсылками к природным мотивам.

Обычно белорусы делают 20% заказов, остальные 80% украшений уезжают за пределы страны. Но Денис сознательно прорабатывал коллекцию о Беларуси.

— Это такая штука от сердца, которую очень давно хотел сделать, но не знал, как она будет выглядеть. Идея всегда была в голове — теперь набрался опыта и решил, что пора.

Шесть предметов — шесть историй.

Главным украшением в коллекции Денис называет брошь, которая выполнена как бы в форме яйца, что подразумевает защиту и безопасность. Это также история про белорусские реки и озера, которые выделены на украшении.

Этот кулон — история про белорусские леса и знакомый белорусам папоротник плюс отголоски водной стихии.

Кольцо, на самом деле, состоит из четырех колец. Это одна из самых сложных вещей в коллекции.

Динамические украшения можно рассмотреть на видео вверху, а вот они в статике. Специально для тех, кому нужно постоянно что-то крутить, — теперь это можно сделать с кольцом и сережкой. Плюс динамические украшения — это еще и мировой тренд на ювелирных выставках.

Здесь можно хорошо рассмотреть круглый движущийся элемент.

А это нединамические, обычные сережки из этой же коллекции.

Эта коллекция — про страну, возможно, потом появятся и более локальные штуки, например про Бобруйск.

«Мореный дуб уже попахивает какой-то инвестицией»

Стоимость украшений начинается от 70 рублей, если это обычный дуб. Участие мореного дуба обойдется в 120—170 рублей, но все зависит от дизайна. Кого-то устраивает просто дерево, смола, а где-то нужна более кропотливая работа. 90% покупателей — это девушки, 10% — парни. Самый дорогой заказ — ножи, это около $1000.

Сэкономить на материалах в этом деле не получится, говорит Денис.

— Есть дешевенькая российская смола, 20 рублей за литр. Но надо брать ювелирную американскую эпоксидку — там пол-литра стоит $100. Покупать бюджетную, которая пожелтеет через полгода? Не могу себе такого позволить. Зачем делать вещь хуже, чтобы продать ее и получить негативный отзыв?

Я играю вдолгую. Решил, что не буду делать супербизнес, а стану охотиться за навыками, как я это называю.

Я умел обрабатывать дерево и написал список, что еще надо делать. Потихоньку иду по списку и вроде бы все закрыл.

Сейчас примерно 90% изделий делается на заказ, то есть мастерская работает как ателье украшений. Еще 10% — это наработка модельного ряда и собственные коллекции.

— Я на пиар не налегал, массово меня не знают — может, поэтому в Беларуси мало покупают. Проще тогда сказать, что я плохой бизнесмен, — шутит Денис. — У меня нет задачи наделать кучу одинаковых вещей и быстренько их продать. В каждом случае мне надо узнать о человеке, что он хочет, чем интересуется и что ему нравится. Потом я рисую наброски, мы синтезируем общий дизайн, и когда окей — все, погнали.

Дизайн — такая же работа, как и другие, ты просто переосмысливаешь вещи. Красоту надо увидеть в чем-то, потом суметь выразить. А самое главное — идея, которую хочешь донести.

Мне повезло с клиентами. За все время только два человека сказали, что им не нравится вещь и это не то, что они хотели. Деньги вернул, одной и вещь оставил.

— Какая средняя прибыль в месяц?

— Никакая. Просто на прожить. Какие-то деньги были сохранены, они потихоньку тратятся. Эта зима была такая, что… За два месяца один человек заказал.

В ювелирке очень видна сезонность: зимой затишье, когда начинается лето, становится лучше.

Пробовал поездить по белорусским ярмаркам. Пока нет такого, чтобы к крафту относились как к творчеству и самовыражению, что это может стоить дорого. Продаешь что-то по 150—250 рублей, а рядом девочка с котиками из фанерки по 10 рублей. Люди смотрят на это, а потом подходят ко мне и удивляются ценам.

Но я прекрасно понимаю, какая сейчас ситуация, не все готовы вкладывать деньги в такие вещи. Это не инвестиция. Хотя вот мореный дуб уже попахивает какой-то инвестицией, это можно передать потомкам.

В целом пока это больше как хобби, а не бизнес, но в будущем надо к нему идти. Вопрос в том, что я один, а надо и курсы по Instagram пройти, и маркетинг выучить, рекламу, креатив. Все время учишься, учишься и учишься. В идеале надо разделять: есть мастер, а есть продавец.

Денис посчитал: его вещи уехали практически в два десятка стран. Скоро лето, а значит, спрос должен пойти вверх.

— В Беларуси в основном заказывают что-то совсем простое, но есть исключения. Ценителей не много, но они есть, и это хорошо.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».