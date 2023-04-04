«Кто следующий»: сотрудник Соловьева запаниковал после ликвидации Татарского 6 4.04.2023, 10:03

5,916

Сергей Карнаухов

Российские пропагандисты не уверены, что доживут до конца войны.

Сотрудник российского пропагандиста Соловьева Сергей Карнаухов боится не дожить до окончания «СВО» Путина на фоне череды смертей «военкоров».

24 февраля 2022 года российский пропагандист Сергей Карнаухов поддержал нападение армии РФ на Украину и благодарил Владимира Путина за войну, которая якобы спасла россиян.

Пропагандист утверждал, что у коллективного Запада якобы был некий план уничтожения РФ. Однако «мудрый» хозяин Кремля всех переиграл.

Однако 3 апреля 2023 года пропагандист внезапно ощутил тревожность: он не уверен, что доживет до окончания полномасштабной войны.

«Думаю, кого из нас они убьют следующего? И где? При выходе из дома? Сбросом с квадрокоптера в окно? Подрывом машины? Сталкиванием под поезд метро? Сколько нас останется живыми к концу «СВО»?» – написал он на следующий день после устранения «военкора» Татарского (стилистика и орфография автора сохранены).

После взрыва на творческом вечере Татарского внезапно закрылись несколько Z-каналов, а самые известные пропагадисты с многотысячной аудиторией в Телеграме создали собственный закрытый чат, где обмениваются информацией и ищут способы спасения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».