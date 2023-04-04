Украинские десантники вдребезги разбили полевой лагерь войск РФ 2 4.04.2023, 10:12

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Оккупанты планировали идти в атаку в Донецкой области, но ВСУ их опередили.

Украинские десантники разбили полевой лагерь оккупантов в Донецкой области. Они планировали атаковать позиции военных ВСУ, но их планы были разрушены разгромным штурмом украинских бойцов.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.

«Российские оккупанты разбили лагерь в одном из районов Донецкой области в надежде в дальнейшем атаковать позиции 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины», - говорится в сообщении.

Однако, как отмечают военные, наши БПЛА быстро обнаружили намерения врага.

«И когда он подтянул туда дополнительные силы для наступления, бригадная артиллерия разнесла их укрепления вдребезги», - добавили десантники.

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