Глава погранслужбы Латвии: Белорусские спецслужбы предлагают нелегалам оружие 5 4.04.2023, 10:16

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Пуятс также обвинил белорусских пограничников в других провокациях.

Начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс в эфире латвийского телевидения заявил, что ему поступали сведения о попытках белорусской стороны вооружить мигрантов.

По его словам, белорусские спецслужбы пытались «уговорить нарушителей вооружиться и осуществить агрессию против Государственной пограничной охраны», пишет LSM. Оружие якобы предлагалось мигрантам перед попыткой пересечь границу. Надо отметить, что в публикации не приводится никаких деталей приведенных сведений.

Пуятс также обвинил белорусских пограничников в других провокациях.

«Против пограничников Латвии направлена вербальная агрессия со стороны служб Беларуси. Мы следим, конечно, и за тем, что произошло в Польше, где к польским пограничникам было применено физическое насилие. Оцениваем возможность таких рисков как довольно высокую», — сказал он.

Напомним, недавно Пограничная охрана Польши сообщала об инциденте, когда трое мигрантов бросали через забор камни в патруль.

Пуятс отметил, что в Латвии ожидают увеличения попыток нарушить границу со стороны Беларуси после появления рейсов в Минск из Ирана. Пока же в январе пограничники зафиксировали 344 попытки нарушения границы, в феврале 377, а в марте — 556.

Латвия, как Литва и Польша, также строит забор на границе с Беларусью. Уже построено 52 километра. Полностью закончить возведения заграждения протяженностью 130,6 км планируетеся в 2024 году.

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