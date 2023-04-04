Глава погранслужбы Латвии: Белорусские спецслужбы предлагают нелегалам оружие

Глава погранслужбы Латвии: Белорусские спецслужбы предлагают нелегалам оружие5
- 4.04.2023, 10:16
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Пуятс также обвинил белорусских пограничников в других провокациях.
Начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс в эфире латвийского телевидения заявил, что ему поступали сведения о попытках белорусской стороны вооружить мигрантов.
По его словам, белорусские спецслужбы пытались «уговорить нарушителей вооружиться и осуществить агрессию против Государственной пограничной охраны», пишет LSM. Оружие якобы предлагалось мигрантам перед попыткой пересечь границу. Надо отметить, что в публикации не приводится никаких деталей приведенных сведений.
Пуятс также обвинил белорусских пограничников в других провокациях.
«Против пограничников Латвии направлена вербальная агрессия со стороны служб Беларуси. Мы следим, конечно, и за тем, что произошло в Польше, где к польским пограничникам было применено физическое насилие. Оцениваем возможность таких рисков как довольно высокую», — сказал он.
Напомним, недавно Пограничная охрана Польши сообщала об инциденте, когда трое мигрантов бросали через забор камни в патруль.
Пуятс отметил, что в Латвии ожидают увеличения попыток нарушить границу со стороны Беларуси после появления рейсов в Минск из Ирана. Пока же в январе пограничники зафиксировали 344 попытки нарушения границы, в феврале 377, а в марте — 556.
Латвия, как Литва и Польша, также строит забор на границе с Беларусью. Уже построено 52 километра. Полностью закончить возведения заграждения протяженностью 130,6 км планируетеся в 2024 году.