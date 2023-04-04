«Для Путина это большая катастрофа» 2 4.04.2023, 10:20

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Фото: Getty Images

Идеология Кремля посыпалась.

На днях началось большое выселение монахов УПЦ Московского патриархата из Киево-Печерской лавры, сопровождаемое громкими скандалами и разоблачениями.

По поводу этой ситуации высказал свое мнение общественный деятель, военнослужащий ВСУ Евгений Карась.

«Потеря Киево-Печерской лавры для россиян большая катастрофа. Это был заповедник самых дрессированных обезьян, то есть промывка мозгов, которую делает ФСБ УПЦ МП гораздо лучше, чем та, которую делает «ОПЗЖ», Шарий или кто-то еще. Лавра была у них самой зловонной эффективной помойкой. И если она сейчас будет нейтрализована, то это невосполнимые потери для россиян», – заявил эксперт в интервью для YouTube-канала Politeka Online.

По словам Карася, дела у россиян на фронте идут не очень хорошо, и на этом фоне потеря такого пропагандистского центра, центра вербовки, как Киево-Печерская лавра, воспринимается ими тем более болезненно.

«Мы знаем, что на территории Лавры и в начале войны задерживали корректировщиков огня. И если у них отберут Киево-Печерскую и Почаевскую лавры, то это будет непоправимый удар и Путину его нечем крыть», – отметил военнослужащий.

Затем он объяснил, что русские не могут быть по-настоящему русскими, пока у них нет Киева, ведь Русь была Киевской.

А Киево-Печерская лавра – это точка религиозной силы, знаковая для славянского христианства, и без нее их идеология посыплется.

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