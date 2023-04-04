Психиатр-нарколог сравнил Лукашенко с наркоманом 10 4.04.2023, 10:27

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Специалист провел точную аналогию.

Психиатр-нарколог Павел Перепелкин провел интересную аналогию между Лукашенко и алкоголиками:

«Я периодически слышал хорошую аналогию о действиях Лукашенко и действиях алкоголика или наркомана. Очень она мне нравится своей точностью. Возможно, не все с ней сталкивались и я постараюсь ее передать. Надеюсь, кому-то от этого станет понятнее не только, что происходит, но и что делать.

Алкоголик, пьющий, как ему и положено, запоями, обычно нигде не работает или перебивается случайными заработками. Но пьянство требует финансов гораздо больших, чем такие подработки. Да и от них он быстро отказывается.

Что ему остается? Правильно, он начинает ходить по соседям и одалживать деньги. Разумеется, он все пропивает, а отдавать не из чего. Он рассказывает соседям красивые байки про то, что все отдаст, вот-вот уже устраивается на хорошую работу и так далее. Какое-то время ему даже верят (помните наверняка «белорусское экономическое чудо» в кредит). Но очень скоро перестают.

Что же ему делать дальше? Да, он начинает потихоньку выносить из квартиры вещи и продавать их. Отчасти, чтобы вернуть какие-то долги (а то морду набьют), но в большей части снова пропить (и это мы проходили с продажей другим странам немалой доли собственности и даже земли).

Узнаете цепочку событий и развитие «экономики» Беларуси? Но продолжим. Вещи заканчиваются. Тогда остается алкашу только одно – продать и пропить квартирку, доставшуюся ему в наследство от родителей (которых он зачастую и свел в могилу своим пьянством).

Именно это сейчас и происходит. Новый «хозяин» уже вовсю обустраивается в приобретенной жилплощади, перевозит вещички, подтягивает родственников и даже успел создать конфликт с соседями (правда, и прежний «владелец» соседей не шибко жаловал и персоной был скандальной и маргинальной, как алкоголику и положено – то матом обложит, то дверь гвоздиком поцарапает, то на пороге нагадит). Вот теперь окончательная точка в переезде – размещение своих главных игрушек в новой квартире – ядерного оружия.

А что же белорусы? А белорусы в этой всей истории играют роль тараканов, которые достались новому «владельцу» как нежелательный довесок к покупке. И задачей новосела будет обязательно их вывести.

Но вот только может пора уже нам задуматься и решить, кто же на самом деле таракан, которого надо прихлопнуть, а кто настоящий хозяин этого дома?».

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