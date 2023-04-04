Ярош рассказал, кто организовал ликвидацию Татарского в Санкт-Петербурге 7 4.04.2023, 10:31

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Дмитро Ярош

Командующий Украинской добровольческой армией сделал неожиданное заявление.

Командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош прокомментировал резонансные взрыв в центре Санкт-Петербурга, во время которого погиб одиозный российский «военкор» Владлен Татарский.

На своей странице в социальной сети Facebook Ярош отметился саркастическим заявлением о том, что операцией по ликвидации российского военного пропагандиста занимались бойцы финно-угорского сопротивления. Продолжая троллить россиян, он отметил, что финское подполье успешно выполнило задачу и ликвидировало российского военкора в «оккупированном Санкт-Петербурге».

«Хочу поздравить бойцов финно-угорского сопротивления с успешным выполнением боевой задачи в оккупированном русской империей «Санкт-Петербурге»! Нелюди-империалисты улетают на «концерт Кобзона»… Так держать! Свобода народам! Свобода человеку!» - сообщил он.

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