Ярош рассказал, кто организовал ликвидацию Татарского в Санкт-Петербурге

Ярош рассказал, кто организовал ликвидацию Татарского в Санкт-Петербурге7
- 4.04.2023, 10:31
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Командующий Украинской добровольческой армией сделал неожиданное заявление.
Командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош прокомментировал резонансные взрыв в центре Санкт-Петербурга, во время которого погиб одиозный российский «военкор» Владлен Татарский.
На своей странице в социальной сети Facebook Ярош отметился саркастическим заявлением о том, что операцией по ликвидации российского военного пропагандиста занимались бойцы финно-угорского сопротивления. Продолжая троллить россиян, он отметил, что финское подполье успешно выполнило задачу и ликвидировало российского военкора в «оккупированном Санкт-Петербурге».
«Хочу поздравить бойцов финно-угорского сопротивления с успешным выполнением боевой задачи в оккупированном русской империей «Санкт-Петербурге»! Нелюди-империалисты улетают на «концерт Кобзона»… Так держать! Свобода народам! Свобода человеку!» - сообщил он.