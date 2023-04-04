Белорусские дальнобойщики в шоке от своих жировок 18 4.04.2023, 10:36

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За пустую квартиру одному из них пришлось заплатить около 190 рублей.

После того, как в список «тунеядцев» попали водители-дальнобойщики, работающие в европейских фирмах, им выставляют огромные счета за коммуналку, пишет nashaniva.com.

«Вместо 60 рублей в месяц мне придется заплатить под 190»

Согласно постановлению cовмина № 166 от 25 марта 2022 года, белорусы, уехавшие из страны более чем на 30 дней и «не занятые в экономике», должны оплачивать жилищно-коммунальные услуги в полном объеме. Исключение — те, кто выехал на оздоровление или лечение.

В список «тунеядцев» попадают и те, кто официально работает в странах ЕС. Это значит, что они тоже должны платить за коммуналку на полную. От оплаты по повышенным тарифам освобождают только тех, кто выехал на работу в страны ЕАЭС.

Из-за этого белорусские дальнобойщики, работающие в европейских фирмах и имеющие недвижимость в Беларуси, оказались в интересном положении.

Читатель рассказал, что был сильно удивлен, когда после возвращения из очередной каденции узнал, что ему пересчитали жировку за февраль.

«За квартиру, в которой никто не живет, теперь вместо 60 рублей в месяц мне придется заплатить под 190», — возмущается мужчина.

Мужчина говорит, что поскольку он живет один, то в то время,когда он по 2—2, 5 месяца находится в Европе, в квартире не работает даже холодильник, поэтому озвученная сумма выходит за коммунальные услуги с нулевым потребление воды, газа и электричества.

«Хорошо бы продать квартиру до следующего отопительного сезона»

Другой собеседник, который также в последнее время стал получать жировки по повышенному тарифу, работает водителем в Польше, куда уже успел перевезти жену и ребенка.

«Особенно ощутимо суммы увеличились с наступлением зимы. За февраль за коммуналку трешки, где никто не живет, нам пришлось заплатить 300 рублей. До перерасчета никогда больше 100 рублей за пустую квартиру не выходило», — говорит он.

Мужчина говорит, что такие тарифы подталкивают его семью к тому, чтобы избавиться от недвижимости в Беларуси.

«Платить по сто евро в месяц за пустую квартиру — так себе замысел. Этой зимой мы начали серьезно задумываться над тем, что хорошо бы продать квартиру до следующего отопительного сезона», — делится мужчина.

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