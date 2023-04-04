Известного российского актера «парализовало» на сцене 11 4.04.2023, 10:40

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Александр Олешко

Сторонник войны против Украины не смог двигаться.

Известный российский актер Александр Олешко попал в неприятную ситуацию - перед выходом на сцену, стоя за кулисами, его «парализовало», передает unian.net.

Как сообщают российские СМИ, артист не смог двигаться, поэтому сотрудники театра Вахтангова были вынуждены вызвать «скорую помощь». Как оказалось, Александр травмировал ногу. Он нечаянно оступился и растянул связки.

Медицинские сотрудники порекомендовали Олешко поехать в травмпункт, но тот отказался. Он таки вышел на сцену с перебинтованной ногой.

Кто такой Александр Олешко

Александр Олешко - российский актер театра и кино. Он снимался в таких сериалах как «Гардемарины», «Воронины», «Папины дочки», «Оплачено смертью», «Усадьба», «Остановка по требованию» и других.

В 2022 году он активно выступал за поддержку войны в Украине. Более того, он неоднократно выдавал пропагандисткие нарративы о том, что это именно Украина якобы напала на Россию.

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