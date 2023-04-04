Москва хочет заменить группу «Вагнера» на фронте, но есть нюанс 4.04.2023, 10:48

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Британская разведка раскрыла детали.

Россия стремится спонсировать и развивать альтернативные частные военные компании (ЧВК), чтобы в конечном итоге заменить группу «Вагнера» в ее важной боевой роли в Украине.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, это происходит на фоне громкой вражды между Минобороны России и группой «Вагнер».

По данным британской разведки, российское военное руководство, вероятно, хочет заменить ЧВК, над которой у него будет больше контроля. Однако ни одна другая известная российская ЧВК в настоящее время не приближается к размерам или боевой мощи «Вагнера».

При этом Россия, скорее всего, считает ЧВК в Украине по-прежнему полезными, поскольку они менее связаны уровнем заработной платы и неэффективностью, которые препятствуют регулярной армии.

«Российское руководство, вероятно, считает, что тяжелые потери среди ЧВК будут более приемлемы для российского общества, чем обычные военные потери», - отмечают в Минобороны Британии.

В январе британская разведка сообщала, что численность группы «Вагнер» на российско-украинском фронте достигала 50 тысяч человек. Частично группа финансируется за счет коррупции при госзаказах.

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