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Симоньян предрекла серьезные проблемы для РФ

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  • 4.04.2023, 10:55
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Симоньян предрекла серьезные проблемы для РФ

Пропагандистка не может прийти в себя после подрыва Татарского.

Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян предрекла Российской Федерации далеко не самое светлое будущее. Она заговорила о «периоде политического терроризма» после ликвидации в кафе Санкт-Петербурга пропагандиста Владлена Татарского.

«Мы можем вползти в новый для нас период, который закончится, но может оказаться очень серьезным и унести множество жизней, – период политического терроризма», – заявила Симоньян в шоу «Ч.Т.Д.».

По ее словам, в новейшей истории России такого терроризма не было, а россияне наблюдали лишь этнический терроризм, но «это другое». При этом она заявила, что уничтожение «военкора» не внутренние российские разборки, а теракт, спланированный спецслужбами Украины.

2 апреля в одном из кафе российского Санкт-Петербурга прогремел мощный взрыв во время творческого вечера пропагандиста Максима Фомина известного как Владлен Татарский. «Военкор» умер на месте происшествия.

Спустя несколько часов силовики заявили о задержание подозреваемой по имени Дарья, которая подарила Татарскому «взрывную» статуэтку.

В свою очередь в Кремле сразу же обвинили Украину. По словам пресс-секретарь президенста РФ Дмитрия Пескова, якобы за убийством Татарского может стоять «киевский режим». В то же время Путин посмертно наградил Татарского «орденом мужества».

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