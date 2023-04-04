Где белорусам быстрее всего открывают «шенген»? 4.04.2023, 11:06

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Сравнительная таблица.

Журналисты onliner.by узнали, где белорусы сейчас быстрее всего могут открыть «шенген». В конце статьи — сравнительная таблица.

Все прогнозы относительно роста очередей и увеличения горизонта записей на подачу оправдались. О том, куда бежать с документами, если мечтаешь увидеть черепичные крыши старой Европы и море, журналисты поговорили с экспертом по визам Александром.

— Германия записывает в среднем на август-сентябрь, но иногда (редко) заявители получают слоты и на май-июнь. Италия и Франция практически не дают мест. Венгрия, как и прежде, принимает на визы и ставит что-то хорошее преимущественно под туры. Оставшиеся доступные страны — например, Греция и Испания — принимают без очередей, но статистика выходов там балансирует между однократными и отказами. То есть страны остались те же, но мест стало меньше, а очереди — больше.

Александра: два отказа, одно изгнание из консульства и удача

Александре нужна была шенгенская виза не только для путешествий, но и ради встречи с молодым человеком. Поэтому несколько отказов подряд девушку не остановили. Визовые «приключения» выглядели так: Греция, Германия, Хорватия и еще раз Германия — и все это за шесть месяцев.

В прошлом августе девушка получила визу в испанском консульстве в Москве, но потом решила действовать по более простой, как казалось на первый взгляд, схеме: сэкономить и время, и деньги и открыть визу, не выезжая из Минска.

Первой попыткой стала Греция. Спустя две недели после подачи паспорт вернулся, но визы там не было. Следующий раз Александра сделала ставку на Германию. За помощью с оформлением документов обратилась в турагентство. Правда, в день икс ее даже не пустили на порог консульства. Оказалось, что агентство оформило запись на свою почту, что в консульстве сразу же заметили и в приеме документов отказали, объяснив это мерами борьбы с коррупцией: мол, такие записи удаляются автоматически.

Знаете, каким был следующий шаг? Новая запись в немецкое консульство. Дело было в декабре, удалось поймать дату на конец марта. А в январе начала принимать документы на визу Хорватия. И, чтобы не терять время, девушка решила податься и туда.

— Два месяца я провела без паспорта! И после такого долгого ожидания я получаю отказ. Но возвращаю деньги у турагента. Паспорт приезжает 14 марта, подача в немецкое консульство 21-го. И я с радостью собираю документы для немцев. Сама.

Родственников или друзей в Германии у меня нет, поэтому я решила подаваться на обычный туризм. Все как обычно: билеты, брони, справка с работы и из банка. Единственное, что я сделала дополнительно, — это перевела сопроводительные документы на английский. Билеты и бронь отеля были на английском и немецком.

В консульстве обязательно спрашивают про то, что держит человека в Беларуси. Я рассказала про работу, семью и машину в собственности. Но при этом документы я подавала, ясно показывая, что еду с молодым человеком, у которого ВНЖ Литвы.

На этот раз на многое Александра не рассчитывала. Думала, что это будет виза под даты поездки либо ничего. А получила годовой туристический шенген — истинный хеппи-энд визовых мытарств.

«Можно планировать поездки скорее на Октоберфест, чем на горячие июльские каникулы»

Наполовину воодушевленные, а наполовину испуганные историей Александры, мы уточняем у эксперта: какие варианты остаются самыми ходовыми?

— По моим наблюдениям, наиболее популярный и объективно комфортный вариант для многих заявителей — это Испания. Да, визы там ставят в среднем на 30 дней. Да, нужно ехать в Москву на подачу. Это все, безусловно, серьезные неудобства. Но никто не ожидал и не ожидает каких-то легких решений. Из плюсов — запись на Испанию производится на 5—10 дней вперед, нет критично высокого процента отказов.

Если мы говорим о лете, то практически отпала Германия: там можно планировать поездки скорее на Октоберфест, чем на горячие июльские каникулы. Очень сильно сократила объемы принимаемых паспортов Италия: на туризм записаться чрезвычайно непросто. То есть открыть визы вроде бы и можно, но с очень большими нюансами. Гораздо проще с гостевыми визами, но далеко не у всех есть возможность получить приглашение из Италии.

Далеко идущие планы — это хорошо, но пока постараемся сосредоточиться на летнем отдыхе.

— Как я уже сказал, на данный момент визу в Испанию для летних поездок открыть можно без особых трудностей. Греция тоже принимает без очередей, но там высокий показатель отказов. Теоретически можно открыть и Италию, и Францию, и Венгрию, но попасть на подачу очень тяжело. Такие страны, как Словакия, Дания и Хорватия, пока недостаточно популярны из-за небольшого числа опубликованных кейсов: люди не хотят подаваться туда, где совершенно непонятно, что выйдет.

Если кратко резюмировать, самые реалистичные варианты — Испания и Греция.

Алина: неполный пакет документов и ожидаемый результат

Алина сразу решила не обращаться к турагентам, а заняться всем самостоятельно. Забронировала отель с возможностью отмены и собрала документы. Визовой истории до этого не было, ездила в страны, где виза не нужна или ее ставят по приезде. План был поехать в Афины к подруге через Вильнюс.

— Записаться на подачу было сложно, свободных мест не было около двух недель. Узнавала у агентств — они предлагали просто место за 150 рублей.

Как только я в первый раз пришла в визовый центр, мою анкету просмотрели и увидели ошибку. Я ее исправила. На следующий день снова нашли ошибку. У меня есть предположение, что это делают специально, потому что каждое исправление стоит дополнительно 19 рублей. А еще в банке мне случайно сделали страховку не на 30 дней, а на 20. Пришлось оформить еще одну в визовом центре. За все я отдала около 250 рублей.

Выкупленных билетов у Алины не было. В визовом центре она написала расписку, что обязуется их купить, — так делали многие. Но это не помогло: через две недели после подачи пришел отказ с формулировкой «Предоставленная информация об обосновании цели и условий пребывания не была достоверной».

Продолжаем пытаться найти лазейку. Может быть, страдает самостоятельная подача, а с выдачей под туры все хорошо?

— Нет, так сказать нельзя. Венгрия хоть и ставит визы под туры более уверенно, но все же мест на подачу выделяет очень мало. Туры в Италию и Францию часто оказываются под вопросом: иногда квоты сильно урезают или записи на подачу отменяют вовсе.

Кристина: паломническая поездка

Кристина сама работает в туристической сфере, поэтому поделилась не собственными попытками заполучить визу, а историей клиента. Он продавался на Грецию дважды. Первый раз — в декабре 2022 года с официальным именным приглашением из монастыря на Афоне с подтверждением, что его как паломника там ждут и гарантируют проживание и питание за счет монастыря.

— В паспорте куча греческих штампов: раз пять ездил туда на авто как паломник. Влепили отказ. Посчитали, что недостаточно средств на поездку, хотя выписка была на €1000 и ехать я должен был на машине. В январе сделали вторую попытку — с аналогичным пакетом документов и все тем же приглашением, плюс сделали выписку на €2000 и спонсорское письмо от жены. Визу дали на 17 дней, однократную, ровно под даты поездки.

И наконец, мы дошли до ключевого вопроса, ради которого, возможно, все и затевалось: как показала себя Хорватия, на которую было столько надежд?

— Только сейчас выходят паспорта, поданные в середине января! Люди были без паспортов больше двух месяцев и получили однократные визы, имея блестящую визовую историю.

Я вижу сильную деморализацию вокруг хорватских виз, потому что ожидания все-таки были очень высокими, мы действительно смотрели на Хорватию с огромной надеждой. Но, может быть, ближе к лету ситуация улучшится, все же Хорватия — страна, сильно зависящая от сезона.

О каких еще историях мы узнали? Например, слот на немецкую визу появился за полдня до подачи. Увы, собрать документы за такое время не удалось. С автобусным туром в Грецию в июне дали визу ровно под даты поездки. Не помогли ни три литовские визы, ни участие в подготовке документов турагента. Не сработало подтверждение предыдущей поездки в страну в консульстве Испании в Москве: визу дали на месяц с возможностью два раза въехать в Шенгенскую зону.

Понятно, что вопрос о перспективах максимально общий, но задать мы его обязаны. На какой вообще результат по визам можно рассчитывать весной и летом 2023 года?

— И я, и мои коллеги замечают позитивную динамику с Грецией: посольства прозванивают отели, рассматривают заявки более внимательно. Стало немного меньше отказов и чуть больше многократных виз. Если это продолжится, Греция станет пользоваться интересом и в летний сезон, может быть, будет к нам лояльна.

Коротко о ситуации с визами — в инфографике.

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