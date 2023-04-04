Андрей Пионтковский: У американцев шутки кончились 1 4.04.2023, 11:06

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Андрей Пионтковский

Украина получает все, чтобы одним ударом уничтожить врага.

Мир, как и Украина, застыл в ожидании предстоящего контрнаступления ВСУ, о котором так много говорят в последние дни. Это ожидание чувствуется и в политической среде, в том числе в Соединенных Штатах, где в последнее время несколько изменилась поддержка Украины. Не последнюю роль в этом сыграл визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву. Кроме того, все обсуждают возобновление ядерного шантажа России, а именно недавнее заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси. Какова поддержка Украины в США, что значат слова Путина о ядерном оружии в Беларуси, как на эти действия отреагировал Китай и чего в конце всей этой истории ждать от Лукашенко – в эфире программы «Руно. Война» на Апостроф TV рассказал политолог и публицист, много лет проживающий в США, Андрей Пионтковский.

– Вы уже чувствуете, что нагнетается ситуация, связанная с предстоящим контрнаступлением ВСУ?

– Весь мир ждет этого решающего наступления Украины. Как смотрящий из Вашингтона, я бы заметил, что очень серьезно изменилась внутриполитическая атмосфера в США в том, что касается поддержки Украины как результат визита Си в Москву и попытки со стороны Си создания своей новой Китайской империи – империи зла в составе Китая, российской федерации и Ирана. До визита в Москву он достиг довольно серьезного внешнеполитического успеха, обеспечив Ирану по крайней мере нейтральное отношение с Саудовской Аравией, с которой они находились в очень серьезных конфликтах.

Изменилась кардинально обстановка в Республиканской партии. Я не знаю, достаточно ли это освещалось в украинских медиа. Мы помним, что поддержка Украины была двухпартийной в Конгрессе, большинство конгрессменов-республиканцев так же поддерживали Украину, как и демократы. Никуда не делась фракция трампистов, их 40-30 человек в Палате представителей. Трамп в последнее время уже совершенно отвязался в своем маразме, он каждый день обвиняет Байдена, что тот своей поддержкой Украины втягивает Америку в Третью мировую ядерную войну, а он за 24 часа договорится с Путиным, чтобы передать ему те области Украины, которые, как Трампу сказали, являются русскоязычными. Этим он себя полностью маргинализирует.

По существу, произошло резкое изменение в Республиканской партии. Про Трампа мы все знали, весь этот его бред нас особенно не беспокоил, но нас волновала позиция основного кандидата от Республиканцев – это губернатор Флориды Десантис. Пару недель назад он отличился безграмотным, что часто бывает у американских политиков, замечанием, что российско-украинская война – это «территориальный спор» между странами где-то за тысячи километров от Америки, мол, это не играет никакой роли в программе безопасности США, наш главный враг – Китай, вот на этом нам надо сосредоточиться. Так вот, он полностью перевернулся – настолько изменилось отношение и общества, и республиканского истеблишмента, что последние два дня он старательно отмывался от этой позиции: «Меня не так поняли, это серьезнейший и важнейший конфликт». И чтобы доказать свою новую позицию, он в последние дни «кровью» расписывается, описывая, какой Путин военный преступник. То есть Республиканская партия определилась. Он понял, что конвенцию республиканскую он выиграет у Трампа только как защитник Украины, критикуя Байдена не за то, что он якобы тянет человечество к Третьей мировой войне, а за то, что он недостаточно поддерживает Украину.

Может показаться, что это какие-то внутриполитические проблемы, но это важнейший фактор. Голос противников поддержки Украины полностью исчез. Трамп каждым своим выступлением делает из себя все большего идиота. Этой ситуацией активно пользуются и наши друзья внутри администрации Байдена. Эту новую атмосферу очень активно используют каждый день Блинкен и Остин, объясняя американскому политикуму, что нужно помочь украинцам разгромить российскую армию, чтобы остановить империю зла. Ведь Путин после визита Си стал полным вассалом Китая, а основная опасность, вызов, который Путин сейчас бросает свободному миру, – за ним стоит Китай. Поэтому нужно немедленно показательно покончить в зародыше с этой попыткой создания империи зла. Вот такие настроения царят сейчас в Америке.

– По поводу полного вассала. Через четыре дня после визита Си в Москву Путин заявляет о размещении тактического ядерного вооружения в Беларуси. Вышло совместное заявление Путина и Си, что они против распространения ядерного оружия в мире, что это небезопасно. И здесь он делает такой кульбит – полностью недоговороспособный. Я люблю говорить, что горизонт планирования у Китая – 100 лет, а не до ближайшей субботы, как у Путина. Что это было и будет ли у Си на это все «ответочка»?

– На самом деле, хуже, чем вы сказали. Вы сказали, что в декларации китайско-российской написано, что они против распространения и передачи. Немножко не так - там написано черным по белому: «Мы категорически против размещения ядерного оружия ядерными державами на территории других государств». Видимо, китайцы были в курсе этих планов и специально потребовали вписать это. Что кричит российская пропаганда? «Мы не нарушали никакого договора о распространении, мы не распространяем, мы размещаем». Так вот, «ответочка» уже была. Очень интеллигентная симпатичная женщина – представитель китайского Министерства иностранных дел выступила, и не называя Путина по имени, она еще раз подчеркнула, что Китай категорически против размещения ядерного оружия на территории других государств.

Это показывает полную потерю контроля над собой. Видимо, Путин плохо соображает, что он пишет, подписывает и делает. С одной стороны, он подписал 14 громадных деклараций полной экономической сдачи всех позиций на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири – позиции свободы действия китайского бизнеса. То есть легитимизуя поглощение российской территории, чем Китай со вкусом занимается. Ну и это будет продолжаться, эта часть соглашения будет выполняться. Но вот зачем он так демонстративно показывает, что он недоговороспособен и так неуважителен по адресу к человеку, которого он признал своим суверенным императором? Си, обращаясь к русским людям, сказал: «Вот видите, там сидит такой сморчок плешивенький и старенький? Я его назначаю смотрящим, даю ему ярлык на правление над вами до 2030 года».

Кстати, реакция на Западе презрительна. Он 20 лет он пугал запад и довольно успешно, начиная с 2008 года. Почему тогда не дали так называемый ПДЧ Грузии и Украине? Потому что не хотели провоцировать Путина, вдруг он ядерное оружие использует. 20 лет это продолжалось, это всем надоело уже. Путина еще в октябре предупредили, что с ним будет за использование ядерного оружия. Его просто лично убьют. Сейчас все понимают, что это пустые совершенно слова диктатора. Он это делает в контексте наступления, чтобы запугать американцев, чтобы поддержать голоса, которые скажут: «А вот давайте все-таки не будем посылать самолеты, давайте не будем посылать ATACMS, давайте не будем провоцировать Путина, а то вдруг он возьмет и использует ядерное оружие?». Не использует он его. Это дрожащий за свою жизнь, выживший из ума трусливый старичок. Никто его уже на западе не боится.

– Единственный, кто, как говорили, может как-то повлиять со стороны Запада на Путина – это Си. Я более чем уверена, что это разозлило Китай.

– Радоваться мы должны. Что вы так переживаете? Не будет ему Си никакого оружия давать. В любом случае, все решится во время решающей схватки. Я не знаю, начнется она в апреле или мае. Си сделал паузу, чтобы посмотреть, на что способен его новый вассал. Сибирь и Дальний Восток от китайцев все равно никуда не уйдут. А проиграет Пу эту битву или не проиграет – большой разницы для них нет.

– У нас с вами есть хобби – исследовать Ходоренка и боброедку Симоньян. Она, видимо, почувствовала, что Гаага уже близко, потому что сначала «Киев за три дня», а теперь говорит: «Слушайте, давайте заплатим Украине за эти территории», и это с восторгом воспринимает российская публика. Ходоренок говорит, что он обеспокоен контрнаступлением, о котором вроде бы все очень плотно говорят, но на самом деле никто не понимает, где это будет, в каких масштабах это будет. Он замечает, что оружие, которое предоставляет нам Запад, не в музеи поедет. Он упомянул и о Storm Shadow.

– Это профессиональный военный эксперт. Вы обратили внимание, по поводу чего он бьет тревогу? Он говорит, что в последние дни перестала поступать открытая информация о номенклатуре. Шутки кончились, началась реальная подготовка. Раньше американцы отчитывались о каждом Bradley. А теперь полная завеса информации.

Известно, что украинские летчики тренируются на западных самолетах F-16 и Typhoon. Недавно выяснилось, что во Франции они на «Миражах» тренируются. Я думаю, что целый ряд сюрпризов будет уже в ходе развернувшейся битвы. Будут появляться западные самолеты с пилотами, разговаривающими на английском языке, которые осваивали эту технику месяцами. Взлетать они будут с румынских и польских аэродромов. Ходоренок как специалист правильно забил тревогу – подготовка вступила в решающую стадию.

– Вернемся к теме с ядерным оружием. Это возврат к шантажу? Допустим, он размещает в Беларуси ядерное оружие, Лукашенко потом, когда Путина не станет, месячник сдачи ядерного оружия устроит?

– Конечно. Неужели Путин не понимает Лукашенко? Лукашенко его уговорил на это. Когда генерал Залужный пройдет 84 километра и возьмет Мелитополь, представляете, что будет творится в Москве? Уже эти самые Иосифы Пригожины и Ахмедовы будут выступать на центральном телевидении, «мобики» будут не обращения к Путину записывать, а бежать с фронта. Пригожинцы будут не говорить каждый день, что нет снарядов, в Генштабе предатели, а придут в Генштаб расстреливать предателей. А что будет делать Лукашенко в эти тяжелые дни? Естественно, он изолирует всех этих русских с ядерным оружием и скажет всему миру, что спас человечество, приезжайте ко мне скорее, я вам передаю ядерное оружие.

Помните мой прогноз относительно Лукашенко? Я твердо убежден, что перед тем как принять яд вместе своей Евой Браун – Кабаевой – я думаю, Путин одним из последних политических актов пристрелит Лукашенко. Вся эта история с ядерным оружием Лукашенко закручена. Он же просил его, действительно все время выпрашивал. Единственная цель – в час «икс» сдать ядерное оружие Организации Объединенных Наций. Ну, по крайней мере, жизнь заработает. Ему не смертная казнь будет, а длительный срок заключения, если Путин не успеет его пристрелить.

– Один западный эксперт говорит, что лучше Украине поднакопить оружие и одним мощным контрударом разбить оккупантов. Но тогда есть вероятность, что все оружие к апрелю может не успеть. Опасность затягивания существует?

– Да нет опасности, но есть же погодный фактор. Все метеорологические прогнозы говорят о том, что идеальное время – это конец апреля – начало мая. Видите, какими темпами сейчас стало поступать вооружение? Эти процессы синхронизированы – и создание необходимых погодных условий, и накопление оружия победы. Так что тут разница в том: 30 апреля или 9 мая? Украинские военные руководители разберутся.

– Залужному уже дали все, чтобы взять Мелитополь?

– Ни один генерал не скажет так. Генерал Остин как-то отвечал на пресс-конференции, достаточно ли украинцы получают оружия. Он говорит: «Я воевал, я никогда не был доволен тем, что мне давали». Никогда не бывает достаточно, всегда хочется больше. Конечно, хотелось бы больше. По-моему, уже сняты вот эти ограничения ни в коем случае не стрелять по российской территории. Все эти табу сейчас снимаются. В Вашингтоне осознали, что это решающая битва, это их битва. Необходимо показать урок не только Пу, но и китайцам, чтобы они больше с ним не связывались и прекратили свои претензии на создание мировой империи. Это нужно делать одним ударом конечно.

– Эта фраза про «Я стою в 84 км от Мелитополя» уже стала мемом. Как вы думаете, после этой битвы Залужный может сказать: «Я стою в 10 км от Москвы, и мне нужно…»?

– Этим пусть Запад займется, если он хочет. Наша задача очень простая – выйти на границы 1991 года и обеспечить безопасность на послевоенный период не только Украины, но и всей Европы.

– Каким образом?

– Немедленном принятием Украины в полноправные члены НАТО. Это нужно не Украине, это сейчас нужно НАТО. Война показала, что в Западной Европе нет другой европейской армии, кроме украинской, которая ее может защитить. Поэтому все эти разговоры, что Путин снова переобуется и они снова пойдут – вопрос решается очень просто. На границе с россией будет стоять армия НАТО украинская. Она уже тогда будет вооружена всем на годы вперед, не будем уже рассуждать, сколько самолетов пришлют. Это будет полностью вооруженная армия НАТО.

– Украина сформировала первые три ударные роты беспилотников, которые готовы к боевым действиям. Об этом сказал министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров. Также была информация о том, что Тайвань передал тысячу дронов, которые способны выполнять боевые задачи. Ну явно же, что не на территории Украины.

– Меня последняя новость вдохновляет политически. Тайвань – это замечательное государство, это подлинный Китай. Что такое Тайвань? Это проигравшее в гражданской войне коммунистам китайское правительство. Тайвань – это законный преемник китайской Республики Сунь Ятсена, которая была провозглашена 1913 году и стала преемником Китайской империи. Они законные наследники. Довольно такой утомленный, уже практически ушедший на пенсию Запад спасают сейчас три острова свободы: это Украина, Тайвань и Израиль, которым угрожают как раз три составных империи зла: Россия, Иран и Китай.

Раздавалось недавно в украинских медиа очень смелое предложение признать Тайвань как независимое государство. Можно спорить, можно найти ряд серьезных аргументов против, но оно мне вдохновляет. Посмотрим, как будет вести себя Китайская народная республика. Если все-таки они начнут серьезное какое-то оружие поставлять России или даже увеличат поставку дронов, давайте признаем этот замечательный остров свободы как естественно преемника китайского государства.

– Но от признания Тайваня помощь китайская меньше не станет.

– Я говорил, что это сложный вопрос, но это очень близкое нам государство, близкий нам народ. Тайвань, Израиль и Украина сейчас спасают Запад, они его тащат за шиворот на сопротивление диктаторам.

– Западу принципиально: физическое или политическое уничтожение Путина?

– Да конечно политическое. Если завтра те же китайцы увезут его на санитарном самолете в буддийский монастырь на лечение иглоукалыванием каким-нибудь, но ему хватит одного укола, мне кажется, то человечество будет им только благодарно. Так же, как и Лукашенко за сдачу ядерного оружия.

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