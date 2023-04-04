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Клеймо негде ставить

  • 4.04.2023, 11:19
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Клеймо негде ставить

Не так страшен Пелевин, как тот, кто его прочитал.

Как видим, не так страшен Пелевин, как человек, который его прочитал. Бывший украинец из Горловки Максим Фомин погрузился в миры одиозного российского писателя и попытался отыскать в них сюрреалистический код русскости. Засим субъект трансформировался во Владлена Татарского – отсылка к личности пиарщика из пелевинской Generation П.

Донбасский Татарский прослыл личностью из разряда тех, на которых клеймо негде ставить. Варился в миазмах круга «военкоров», однако в прошлом году стал широко известным в действительно широких кругах. В день попытки аннексии Херсонщины и Запорожья пообещал «всех убить и ограбить». В общем-то, раскрыл секрет Полишинеля в виде программы действий российской армии в Украине. Фашист, нацист и просто уголовник – список титулов, которые не в состоянии затмить даже броское «литературное» второе имя. Сидел, кстати, еще в те времена, когда Донбасс полностью находился под контролем Украины. После — вольница для уголовников и тунеядцев. Русский мир, в общем.

Сам Фомин-Татарский – далеко не гуманист. Берите выше – откровенный живодер, который желал украинцам умирать на операционных столах во время блэкаутов и просто холодной зимой без отопления.

На улице апрель. А свою смерть встретил как раз сам Татарский. Военкора убила статуя в виде его самого. Насколько же это в пелевинской парадигме отражения действительности.

На том же полюсе – принесшие этот русский мир «рассерженные патриоты». Которые чередуют, в общем-то, верную интерпретацию фактов (Россия на пути к поражению в Украине), но далее делают фантастические по своей нелепости выводы (нужно воевать активнее и глубже).

В кривое зеркало играется и владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин (фурор вокруг одного телефонного разговора снова смешивает его с мужем певицы Валерии). Пока еще более известный Пригожин-олигарх подрывает устои кремлевской пропаганды, говоря, что украинцы не подрывали ни Дарью Дугину, ни Владлена Татарского, которых официоз вынес на гребень сакральности по обе стороны гендера.

У Пригожина, кстати, конфликт не только полушарий мозга, но и, в том числе, с питерским губернатором Бегловым.

Кроме того, питерского губернатора поддерживают и в Москве. Мотив удобен зачисткой оппозиционного поля перед выборами. Подрывницу оперативно арестовали, украинский след нащупали.

В Кремле и Татарского, кстати, определили в украинцы. Особенно после того, как тот стал позволять себе болтать лишнего. Например, то, что россияне на Донбассе присутствовали еще с 2014 года. Задолго до «спецоперации».

Сам способ убийства до боли напоминает проверенные лекала российских силовиков. Те очень любят устранять пророссийских боевиков родом с Украины именно в злачных местах. Названия московского кафе «Ветерок» (привет Евгению Жилину) и «Сепар» (а это уже своеобразный карьерный взлет Александра Захарченко). А теперь еще и пригожинский Street Food.

И это все та самая воспетая Пелевиным диалектика переходного периода – из Ниоткуда в Никуда.

Только литературный Татарский возвещал о Дыме отечества, который нам сладок и приятен.

А Татарского-уголовника огонь убил быстро, эффектно и иронично.

Сергей Романов, planeta.press

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