Спецназ СБУ эффектно уничтожил российский комплекс «Муром-М»
- 4.04.2023, 11:23
Успешная атака дрона-камикадзе попала на видео.
Бойцы спецподразделения ЦСО «А» СБУ с помощью дрона-камикадзе уничтожили враждебный комплекс видео-тепловизионного наблюдения «Муром-М».
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. Согласно информации украинских бойцов, три оккупанта во время атаки получили ранения.
«Еще одно точное применение лошадки с крафтнеймом UJEE спецподразделением ЦСО «А» СБ Украины. Результат – уничтоженный комплекс видео-тепловизионного наблюдения «Муром-М». Согласно перехвату, три обслуживавших его кафира получили ранения. А кое-кто, скрещиваем пальчики, возможно, - и умер», - пишут украинские воины в комментарии к видео.