Спецназ СБУ эффектно уничтожил российский комплекс «Муром-М» 4.04.2023, 11:23

Успешная атака дрона-камикадзе попала на видео.

Бойцы спецподразделения ЦСО «А» СБУ с помощью дрона-камикадзе уничтожили враждебный комплекс видео-тепловизионного наблюдения «Муром-М».

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. Согласно информации украинских бойцов, три оккупанта во время атаки получили ранения.

«Еще одно точное применение лошадки с крафтнеймом UJEE спецподразделением ЦСО «А» СБ Украины. Результат – уничтоженный комплекс видео-тепловизионного наблюдения «Муром-М». Согласно перехвату, три обслуживавших его кафира получили ранения. А кое-кто, скрещиваем пальчики, возможно, - и умер», - пишут украинские воины в комментарии к видео.

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