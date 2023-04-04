Анжелика Борис освобождена из-под домашнего ареста? 3 4.04.2023, 11:24

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Анжелика Борис

Фото: Anatol Chomicz / Forum

Главу Союза поляков вызвали в Минск.

Как стало известно «Белсату», дело в отношении председателя Союза поляков в Беларуси Анжелики Борис прекратили. . По этому же делу другой активист Союза поляков в Беларуси Анджей Почобут был осужден на 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Режим Лукашенко обвинил их в «разжигании ненависти» и «реабилитации нацизма».

Анжелика Борис и Анджей Почобут были задержаны весной 2021 года. Анжелику Борис освободили из-под стражи в марте 2022 года. Сотрудники спецслужб отвезли ее из Минска в деревню Гребени Гродненской области, где ей приказали оставаться под неофициальным домашним арестом в доме ее матери.

Как узнал «Белсат», главу Союза поляков вместе с матерью вызвали в Минск. Там Анджелике Борис вручили документ о прекращении дела «в связи с отсутствием состава преступления». Также ей пообещали вернуть все вещи, изъятые в ходе следствия.

«Учитывая, что Анджей Почобут был осужден на 8 лет по тому же делу, это ставит Союз поляков в Беларуси и его эмигрантских активистов в затруднительное положение и позволяет разыграть эту карту», – сказала директор телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевская-Гузы.

Вместе с Почобутом и Борис в марте 2021 года были арестованы Ирина Бернацкая и Мария Тишковская из Союза поляков, а также Анна Панишева, активистка польского меньшинства из Бреста.

Бернацкой, Тишковской и Панишевой удалось покинуть Беларусь в 2021 году благодаря усилиям польских властей. Однако они не имеют возможности вернуться в страну своего гражданства, Беларусь.

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