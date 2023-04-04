В России идут сумасшедшие брожения среди элит

В России идут сумасшедшие брожения среди элит4
- 4.04.2023, 11:29
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Генералы начали делать выводы из ситуации.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что Игорь Стрелков-Гиркин – это наилучшее подтверждение того, что в Генштабе и военной элите РФ идет сумасшедшее брожение.
Что касается политической элиты, то там индикатором тотального недовольства Путиным стал слитый разговор Иосифа Пригожина с Фархадом Ахмедовым.
Об этом аналитик заявил в интервью на YouTube-канале Politeka Online.
По словам Жданова, российские генералы прекрасно понимают, что они останутся крайними, ведь это именно они командуют войсками и отдают приказы, это их подписи стоят на всех бумагах.
Потом в суде они будут доказывать, что это было политическое решение и они не могли его не выполнить, отметил эксперт.
В олигархате и политическом истеблишменте России тоже происходят процессы брожения. Прямое доказательство того – слив разговора Иосифа Пригожина с Фархадом Ахмедовым.
«И это нам слили только то, что можно слить в Сеть, а разведка знает намного больше. Это вершина айсберга, а большая часть правды от общественных ушей скрыта», – подчеркнул Жданов.
Также аналитик обратил внимание на то, что общественное мнение, судя по истории, может за один день перейти от любви к ненависти.
Об этом свидетельствует опыт таких диктаторов, как Николае Чаушеску, Саддам Хусейн, Муаммар Каддафи и других.
«Все диктаторы имели сумасшедший рейтинг среди населения, а среди элиты была группа заговорщиков, которая захватывала власть и резко меняла общественное мнение», – сказал Жданов, намекнув, что в России может произойти переворот.