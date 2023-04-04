Что перевозят российские самолеты, которые зачастили в Гомель? 3 4.04.2023, 11:30

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Эксперт считает, что может готовиться ракетный обстрел Украины.

В Гомель с 25 марта прилетело уже 11 тяжелых российских транспортных самолетов. С чем может быть связана такая активность?

Сайт Charter97.org спросил у украинского военного аналитика Александра Коваленко:

— Каких-то кардинальных изменений в группировке российских оккупационных войск в Беларуси не отмечается, поэтому речь идет не о обеспечении какими-то средствами группировки ударного типа, которую могут использовать для нападения на Украину.

Могут перевозить определенные средства поражения, например — зенитно-ракетные системы С-300, их перевозят через военно-транспортную авиацию.

Могут транспортировать оборудование для имитация создания базы по размещению ядерного оружия, о котором все говорят. Для размещения ядерного оружия должны быть построены объекты, где осуществляется его обслуживание и хранение. Физически в настолько короткие сроки Россия обустроить такой объект не может. Она не располагает технологическими возможностями. РФ может создать объект, который будет имитировать нахождение ядерного оружия.

— Какая на сегодняшний день самая большая угроза для Украины с территории Беларуси?

— Самая большая угроза заключается в начале применения ракет С-300 и С-300 по территории Украины, применении дронов-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136. Также угроза использования территории страны для нанесения авиационных ударов.

— Вы сказали, что транспортная авиация может перевозить системы С-300 и С-400. Получается, россияне могут готовить ракетный обстрел Украины с территории Беларуси?

— Вполне, удар с применением этих комплексов может планироваться.

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