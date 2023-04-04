Стало известно, зачем в Минск прилетал загадочный самолет из Парижа 2 4.04.2023, 11:38

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На следующий день Путин объявил о размещении ядерного оружия в Беларуси.

В конце марта в Минск прилетал глава Главного управления внешней безопасности Министерства обороны Франции (DGSE) Бернар Эмие, пишет intelligenceonline.com.

В те дни появилась информация о перелете из Парижа в Минск французского санитарного борта. Французская разведка периодически использует его для дальних перелетов, отмечают журналисты. Посадке в Минске предшествовали напряженные переговоры. Белорусские власти опасались слишком демонстративного прилета представителя французских спецслужб, утверждает издание.

Переговоры были короткими, участие в них принимал старший сын Александра Лукашенко Виктор. Разговор был тяжелым и завершился не так, как планировалось. Это было 24 марта, а 25 марта в эфире телеканала «Россия 24» президент России Владимир Путин заявил о намерении открыть в Беларуси к 1 июля 2023 года хранилище тактического ядерного оружия.

Сегодня же в Минск с визитом прилетел директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Вместе с председателем белорусского КГБ Иваном Тертелем он приехал во дворец к Лукашенко.

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