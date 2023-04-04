«Кадыровцы» пригрозили войной жителям Москвы 4.04.2023, 11:43

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Скандал со строительством мечети в российской столице.

В сети появилось видео, на котором вооруженные люди, угрожают жителям Москвы войной. Якобы причиной такого радикализма «кадыровцев» стали протесты против строительства мечети, передает УНИАН.

«Мы предупреждаем вас! Если вы против воли Всевышнего, мы будем воевать и с вами. Нам без разницы против кого воевать», - говорит один из мужчин.

По его словам, несогласные со строительством мечети москвичи разжигают межнациональную рознь в России, а поэтому их надо или посадить под арест, или «уничтожить».

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров 3 апреля в своем Telegram-канале также отреагировал на протесты в Москве. Он назвал трусами и провокаторами россиян, которые выступили против строительства мечети на священном для православных месте.

«Если все эти участники митинга всей душой и сердцем вышли с идеей защиты русской земли, то вперед в окопы с автоматом!» – отмечается в сообщении.

По его словам, защитники «земли русской» должны взять автоматы и пойти воевать в Украину.

«Таких подстрекателей надо либо мобилизовать, чтобы выплеснули всю злость на врага, либо отправить под суд как информационных диверсантов, действующих в угоду сатанистам», - подытожил Кадыров.

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