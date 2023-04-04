«Лукашенко и кодле выставим счет за все» 1 4.04.2023, 11:42

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фото: onliner

Настоящие тунеядцы засели в Дроздах.

По всей Беларуси лукашисты ищут «тунеядцев». На фоне этого о своих огромных жировках рассказали водители-дальнобойщики, попавшие в список.

Читатели сайта Charter97.org отреагировали на это в комментариях. Приводим некоторые из них:

«Принуждение людей к труду - признак рабского строя. Труд должен быть делом добровольным на основе соглашения между свободными участниками рынка, которые сошлись между собой в цене, условиях труда и т.д. Конечно, надо избавляться от собственности в концлагере».

«Режиму и прикорытникам нужно больше золота. Путин уже не даёт в таких объемах на кормежку за пустые обещания и сохранившиеся сараи».

«В стране экономическая з..ница, а они «тунеядцев» ищут».

«В Дроздах надо искать. Там тунеядцев целая кодла. Скоро ему и всем остальным выставим счет за все».

«ШОС».

«Похоже, что сосуд хрустнул и осколки хрусталя уже не собрать».

«Кочанова, покажи свою жировку за коттедж в Дроздах! Сколько там, а? Нуль...».

«Живу один, работать не могу. Плачу уже за квартиру и электричество 39% от своей пенсии по инвалидности (за февраль). Как же надоел бардак в стране».

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