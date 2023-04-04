«Лукашенко и кодле выставим счет за все»1
- 4.04.2023, 11:42
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Настоящие тунеядцы засели в Дроздах.
По всей Беларуси лукашисты ищут «тунеядцев». На фоне этого о своих огромных жировках рассказали водители-дальнобойщики, попавшие в список.
Читатели сайта Charter97.org отреагировали на это в комментариях. Приводим некоторые из них:
«Принуждение людей к труду - признак рабского строя. Труд должен быть делом добровольным на основе соглашения между свободными участниками рынка, которые сошлись между собой в цене, условиях труда и т.д. Конечно, надо избавляться от собственности в концлагере».
«Режиму и прикорытникам нужно больше золота. Путин уже не даёт в таких объемах на кормежку за пустые обещания и сохранившиеся сараи».
«В стране экономическая з..ница, а они «тунеядцев» ищут».
«В Дроздах надо искать. Там тунеядцев целая кодла. Скоро ему и всем остальным выставим счет за все».
«ШОС».
«Похоже, что сосуд хрустнул и осколки хрусталя уже не собрать».
«Кочанова, покажи свою жировку за коттедж в Дроздах! Сколько там, а? Нуль...».
«Живу один, работать не могу. Плачу уже за квартиру и электричество 39% от своей пенсии по инвалидности (за февраль). Как же надоел бардак в стране».