Китайская компания представила новый клон iPhone Pro 1 4.04.2023, 11:48

Продажи уже стартовали.

Новый смартфон, копирующий модели iPhone Pro, под брендом Gionee дебютировал в Китае, сообщает gizmochina.com.

Устройство получило название Gionee F3 Pro. Оно имеет плоский корпус, идентичное iPhone Pro расположение датчиков основной камеры и нечто похожее на «монобровь». Отличительной особенностью новинки является дополнительный дисплей с правой стороны от камер, на котором отображается время, уведомления и оповещения о звонках.

Gionee F3 Pro обзавелся 6.5-дюймовым дисплеем, двойными стереодинамиками, чипом Unisoc T610, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти, 5-Мп фронтальной камерой, основной камерой с 21-Мп датчиком, аккумулятором емкостью 3900 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт.

Стоимость Gionee F3 Pro в Китае составляет $205. Продажи уже стартовали.

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