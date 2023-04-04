Трамп приехал в Нью-Йорк на предъявление обвинения 4.04.2023, 11:48

Адвокаты заявили, что экс-президент США добровольно сдастся правоохранителям.

Бывший президент США Дональд Трамп приехал в Нью-Йорк 4 апреля. Там в суде Манхеттена ему предъявят уголовные обвинения.

Об этом сообщает CNN.

Отметим, что именно сегодня, 4 апреля, начнется суд против Трампа по уголовному обвинению, которое пока официально не раскрыто. Бывшему президенту грозит заключение из-за выплат экс-порноактрисе Сторми Дэниелс.

Адвокаты Трампа выступают против удовлетворения запроса СМИ на трансляцию процесса предъявления обвинений. Судья не объявил решение о разрешении медиа вести трансляцию.

Также юристы Трампа заявили, что экс-президент добровольно сдастся правоохранителям и попытается обжаловать каждый пункт обвинительного акта.

Напомним, что суд Манхеттена должен определить досудебную меру пресечения для Трампа. Затем ожидаются предварительные слушания.

После этого Трамп получит выбор: либо признает себя виновным и получает наказание, либо должен состояться суд.

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