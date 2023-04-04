Трамп приехал в Нью-Йорк на предъявление обвинения
- 4.04.2023, 11:48
Адвокаты заявили, что экс-президент США добровольно сдастся правоохранителям.
Бывший президент США Дональд Трамп приехал в Нью-Йорк 4 апреля. Там в суде Манхеттена ему предъявят уголовные обвинения.
Об этом сообщает CNN.
Отметим, что именно сегодня, 4 апреля, начнется суд против Трампа по уголовному обвинению, которое пока официально не раскрыто. Бывшему президенту грозит заключение из-за выплат экс-порноактрисе Сторми Дэниелс.
Адвокаты Трампа выступают против удовлетворения запроса СМИ на трансляцию процесса предъявления обвинений. Судья не объявил решение о разрешении медиа вести трансляцию.
Также юристы Трампа заявили, что экс-президент добровольно сдастся правоохранителям и попытается обжаловать каждый пункт обвинительного акта.
Напомним, что суд Манхеттена должен определить досудебную меру пресечения для Трампа. Затем ожидаются предварительные слушания.
После этого Трамп получит выбор: либо признает себя виновным и получает наказание, либо должен состояться суд.