Португалия и Черногория отбирают «золотые визы» у россиян 1 4.04.2023, 11:52

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Полученные ВНЖ могут быть аннулированы.

Власти Португалии сворачивают программу виз в обмен на инвестиции, которая позволила «осесть» в стране сотням состоятельных россиян.

Португалия в принудительном порядке конвертирует все «золотые визы» в обычные виды на жительство (ВНЖ) и не будет рассматривать заявки на «золотую визу», поданные после 16 февраля 2023 года, сообщил премьер-министр Антониу Кошта, сообщает schengenvisainfo.com.

По его словам, с 2012 по 2023 год 89% всех ВНЖ были выданы за покупку недвижимости и лишь в 22 случаях «инвесторы» создали рабочие места. «Ничто не оправдывает особый режим для «золотых виз», — пояснил Кошта.

Обычные ВНЖ могут быть аннулированы при несоблюдении порядка в отношении срока пребывания в стране. Держатели ВНЖ обязаны проживать в стране не менее полугода в течение календарного года и вправе отсутствовать в Португалии не более 8 месяцев в течение срока действия ВНЖ.

Как отмечает El Pais, в период с октября 2019 года по февраль 2023 года власти Португалии выдали в общей сложности 11 758 «золотых виз», а их получатели вложили в страну около $7,3 млрд. Для получения «золотых виз» нужно было инвестировать сумму выше $500 000. С начала действия программы россияне получили 431 «золотую визу», в том числе семь в 2022 году.

По сообщениям консультантов, новое правительство Черногории также может провести повторную проверку выданных гражданств за инвестиции. Согласно данным Агентства по иностранным инвестициям Черногории, с ноября 2019 года, когда начала действовать программа Citizenship by Investment, по май 2022 от иностранцев поступило 712 заявок на получение гражданства за вложения в недвижимость, почти половина из них — от россиян.

По неофициальной информации, проверка выданных «золотых паспортов» проводится с целью ускорения интеграции Черногории в ЕС.

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