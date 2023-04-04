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Белорусские ракетчики отправились обучаться обращению с тактическим ядерным оружием

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  • 4.04.2023, 11:58
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Белорусские ракетчики отправились обучаться обращению с тактическим ядерным оружием

Цикл обучения проводится на одном из российских полигонов.

Белорусские ракетчики отправились в Россию, где они пройдут курс обучения по обращению тактическими ядерными ракетами для комплексов «Искандер-М». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Личному составу расчетов предстоит детально изучить вопросы содержания и применение тактических ядерных боеприпасов ОТРК «Искандер-М», — заявили в министерстве.

Полный цикл обучения будет проведен на одном из российских полигонов. Предполагается, что ракетчики также будут совершенствовать навыки подготовки ракетного комплекса к применению, отработают его развертывание, проведут учебно-боевые пуски.

Напомним, в конце марта президент РФ Владимир Путин заявил, что в Беларуси будет размещено тактическое ядерное оружие. Тогда же он сообщил, что подготовка белорусских военных начнется с 3 апреля.

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