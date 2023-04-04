ISW: Российские пропагандисты «поломались» после подрыва Татарского

ISW: Российские пропагандисты «поломались» после подрыва Татарского2
- 4.04.2023, 12:05
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В Кремле не смогли создать единый нарратив.
Российские власти видят в убийстве пропагандиста Владлена Татарского не только украинский след. Теперь в этом винят еще и российского оппозиционера Алексея Навального.
Как отмечают исследователи американского Института изучения войны (ISW), национальный антитеррористический комитет России заявил, что украинские спецслужбы сотрудничали с Фондом борьбы с коррупцией, который Навальный основал в 2011 году, чтобы спланировать нападение на пропагандиста.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что за смертью Татарского может стоять украинское правительство, и утверждал, что Украина якобы убила других людей с 2014 года, таких как Дарья Дугина.
«Следственный комитет России переквалифицировал дело в террористический акт и заявил, что он был спланирован на территории Украины. Министерство внутренних дел России подтвердило, что скульптура, врученная Татарскому перед его смертью, содержала скрытую взрывчатку», – отметили аналитики.
Разнообразные официальные ответы заметно разобщены, и среди официальных российских источников нет консенсуса о причастности или связи Треповой с украинскими спецслужбами или с Фондом борьбы с коррупцией Навального.
В Кремле не смогли создать единый нарратив
Официальная реакция России на смерть Татарского не смогла создать единого нарратива в информационном пространстве и привела к разрозненным ответам.
«Несколько известных милблогеров и новостных агрегаторов сосредоточились на сообщении о расследовании дела Дарьи Треповой и анализе предшествующих взрыву видеозаписей. Другие милблогеры утверждали, что нападение совершили украинские спецслужбы, и распространяли новости о расследовании, не предоставляя дополнительных комментариев по ситуации», – констатировали аналитики.
Среди пропагандистов и россиян нет консенсуса
Так называемая народная милиция псевдореспублики «ДНР» опубликовала простое сообщение о трауре по Фомину, не участвуя в информационной реакции Кремля.
«Депутат» оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов заявил, что неизвестные злоумышленники избрали Татарского своей мишенью, поскольку он прислушивался как к российской, так и к украинской точке зрения, имел более 500 000 подписчиков в телеграме и эффективно организовывал сбор пожертвований для российских войск.
Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл связал убийство Татарского с продолжающимся конфликтом вокруг Киево-Печерской лавры, несмотря на то, что очевидной связи между этими двумя инцидентами не существует.