Количество фур в очереди на въезд в Польшу из Беларуси достигло 1200 1 4.04.2023, 12:06

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Скопились очереди и из легковых авто в ПП «Брест».

По состоянию на 10:00 4 апреля наиболее загруженный маршрут из Беларуси в Литву проходит через пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог с белорусской стороны). За день литовская сторона оформила 12% фур от нормы, сообщили в пограничном комитете Беларуси.

Существенные задержки в оформлении большегрузов сохраняются в пунктах пропуска Лаворишкес (Котловка), Райгардас (Привалка) и Шальчининкай (Бенякони).

За день через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи) в страны ЕС прошло 56% фур от нормы. Здесь в очереди 1200 фур.

Наибольшее количество легкового транспорта фиксируется перед пунктом пропуска Тересполь (Брест). Это единственный рабочий пункт пропуска легковых машин на белорусско-польской границе после закрытия погранперехода «Бобровники».

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