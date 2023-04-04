Беспилотники атаковали базу с русскими солдатами на севере Крыма 2 4.04.2023, 12:13

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В Армянске прогремели мощные взрывы.

В Армянске, на севере Крыма, около 2:00 слышали громкие взрывы. Местные сообщают, что под атаку могла попасть ферма, в которой располагались оккупанты.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

Сообщается, что дроны атаковали заброшенную ферму, где располагались российские солдаты, после чего возник пожар.

Кроме того, местные жители также сообщали, что слышали несколько взрывов.

Добавим, что официально события в Крыму не комментировали ни в Украине, ни в России.

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