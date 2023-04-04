У Зеленского намекнули, кому выгодна ликвидация Татарского 3 4.04.2023, 12:25

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России нужна шок-мобилизация.

В Офисе президента Украины намекают, что любые «теракты» в РФ выгодны ее власти, чтобы влиять на свой народ. Поэтому убийство псевдовоенкора Владлена Татарского направлено на то, чтобы побудить россиян к мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

«РФ нужна шок-мобилизация своего населения под эгидой «Родина в опасности!», чтобы подбирать «добровольцев»…РФ необходимо оправдать агрессивную войну, чтобы сократить помощь Украине…Делайте правильные выводы о природе любых «терактов» в России», - написал Подоляк.

Убийство Татарского

Напомним, что 2 апреля в российском Санкт-Петербурге в кафе взорвали так называемого военкора Владлена Татарского.

Добавим, что в России уже увидели в ликвидации Татарского якобы украинский след.

Между тем международные эксперты склоняются к мнению, что убийство пропагандиста, которое произошло в баре основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, вероятно, является частью эскалации внутренних конфликтов в России.

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