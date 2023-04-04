Экс-чиновник: Есть две причины, почему РФ решила поправить заявление Лукашенко о ядерном оружии 1 4.04.2023, 12:28

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Белорусский диктатор хотел развлечь публику, но насмешил специалистов.

Лукашенко во время так называемого послания к белорусскому народу заявил, что «бесконтрольного ядерного оружия» на территории нашей страны не будет. Его решил поправить пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он повторил заявление Путина о том, что контроль за ядерным оружием будет находиться у Москвы. Лукашенко об этом не знал или решил выдать желаемое за действительное? C таким вопросом сайт Charter97.org обратился к бывшему сотруднику администрации Лукашенко Анатолию Котову.

— Думаю, что Лукашенко не совсем понимает, как происходит контроль над ядерным оружием даже тактического уровня. Кнопки там «полторы». Понятно, что есть территория, с которой это оружие нужно запустить. Теоретически белорусский режим должен контролировать то, что взлетает с его территории, хотя опыт более года войны в Украине показывает, что этот контроль носит условный характер.

Кнопка или коды, которые осуществляют запуск, находятся у владельца оружия — Российской Федерации. Можно допустить, что Лукашенко предполагает, что будет контролировать взлет или выстрел, но не более того. Опять-таки, война показывает, что даже такие допущения носят не совсем верный характер.

Понятно, что хотелось выдать желаемое за действительное. Не только Песков поправил Лукашенко, это позволил себе и посол РФ в Беларуси, который поправил первую часть тезиса и фактически сказал, что места дислокации будет определять российская сторона. Лукашенко хотелось развлечь публику, но он лишь насмешил специалистов.

— Почему для России было важно поправить слова Лукашенко?

— Есть как минимум две причины. Во-первых, Кремль пытается действовать в соответствии с основополагающим документом — Договором о нераспространении ядерного оружия, где прямо запрещена передача технологий и компонентов, готового ядерного оружия неядерным державам. Немного смешно, но РФ пытается соответствовать букве договора, скрывая это за словом «перемещение», которое не подразумевает передачу контроля.

Второй момент — торг с Западом ведет именно Россия. Фактически в новой обертке РФ повторяет свой ультиматум, который она выставила за несколько месяцев до начала войны против Украины. Тогда они хотели «отправить» НАТО на рубежи 1997 года, иначе «будет плохо», сейчас — требование вывести ядерное оружие, которое США таким же образом переместили в Европу, взамен на неведение российского ядерного оружия в Беларусь.

Первый ультиматум провалился, НАТО не только не убралось на границы 1997 года, но в 2023 году эти границы увеличились. Предполагать то, что кто-то послушает ультиматум, который фактически является ядерным шантажом, достаточно сложно.

Причины две — формальное следование договору и показать, что торгуется здесь один.

— Многие эксперты считают, что Россия не в состоянии до 1 июля оборудовать хранилища для ядерного оружия. Путин блефует?

— Здесь возможны две теории. Во-первых, нужно понимать, что речь идет о тактическом ядерном оружии. Для его долговременного хранения также нужны условия, но это не то, что нужно для стратегической истории. Это проще. Думаю, что к 1 июля какую-то инфраструктуру «подшаманить» можно. 1 июля — просто дата. Точно также можно было сказать 1 июня, 1 августа или 31 декабря. Сами заряды могут быть перемещены в любое время, тут единственный вопрос: инфраструктура будет нужна, если они будут долго храниться. Если заряды перемещают для того, чтобы их использовать, что к большому сожалению — очень вероятно, то для этого инфраструктура не очень-то и нужна, можно и за неделю управиться. Скажем, все зависит от того, зачем это Путин делает.

Лично мое мнение — перемещать ракеты для того, чтобы их долго хранить на территории Западной Беларуси, большого смысла не имеет. Слишком дорогое удовольствие.

— Лукашенко завтра отправится в Москву. Как это будет выглядеть? Путин заявит, что ядерное оружие будет контролировать РФ, а Лукашенко скажет, что наговорил глупости?

— Думаю, что Лукашенко просто не будет комментировать возможное заявление Путина. Скажем, я не до конца уверен, что будет какое-то новое заявление Путина, ведь все уже сказано. Если будет — оно ограничится тем, что «мы перемещаем, а белорусская сторона готовит инфраструктуру».

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