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Офицер ФСО: Путин попал в больницу

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  • 4.04.2023, 12:30
  • 12,600
Офицер ФСО: Путин попал в больницу
Глеб Каракулов

Информация западных спецслужб об ухудшении здоровья главы Кремля подтвердилась.

Капитан Федеральной службы охраны Российской Федерации Глеб Каракулов, которому удалось тайно покинуть территорию государства-агрессора, дал интервью, сообщив целый ряд сугубо личных подробностей из жизни диктатора Владимира Путина, информирует YouTube-канал Ходорковский LIVE.

Каракулов до октября 2022 года работал инженером в Управлении связи президента РФ, напрямую общавшись с Путиным.

По словам бывшего работника ФСО, в прошлом году после провала блицкрига в Украине у Путина действительно ухудшилось здоровье, причем настолько, что он оказался в ЦКБ.

«Западные спецслужбы не врали, сообщая об ухудшении его здоровья», - говорит Каракулов.

После провала атаки на Киев на фотографиях лицо Путина выглядело отекшим, а в поездках российского диктатора сопровождали сразу несколько докторов.

Каракулов подчеркнул, что считает Путина военным преступником.

«Мой ребенок не будет зиговать», - заявил он, рассказывая о военной пропаганде в российских детсадиках и школах.

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