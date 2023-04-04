За Азаренка принялся центральный аппарат Следственного комитета 8 4.04.2023, 12:41

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Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Заявление в отношении пропагандиста Григория Азаренка с требованием возбудить уголовное дело за разжигание социальной розни передано в центральный аппарат Следственного комитета

Это следует из ответа заместителя начальника отдела по работе с гражданами СК Жавронка гомельчанину Илье Миронову, пишет «Штодзень».

«Направляем для организации рассмотрения в соответствии с компетенцией поступившее 2 февраля в центральный аппарат Следственного комитета заявление Миронова И.В. о привлечении к уголовной ответственности Азаренка Г.Ю. за «разжигание социальной розни». О результатах рассмотрения просим сообщить заявителю», — говорится в сообщении.

Теперь в МВД должны рассмотреть заявление гомельчанина.

Сам Илья Миронов верит, что закон восторжествует.

Напомним, в конце января гомельский волонтер Илья Миронов направил в Следственный комитет заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении пропагандиста телеканала СТВ Григория Азаренка.

Поводом для обращения стал видеоролик на телеканале СТВ «Азаренок: шаг навстречу тем, кто хочет вернуться, — это сталинский шаг, это мощнейшая воля Лукашенко». В этом видеосюжете Азаренок, по мнению Ильи Миронова, совершил действия, «направленные на возбуждение ненависти, вражды, а также унизил честь и достоинство группы людей по признакам принадлежности к определенной социальной группе».

Илья Миронов потребовал привлечь Григория Азаренка к ответственности по ч. 1 ст. 130 УК. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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