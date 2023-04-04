Русский оккупант попытался уничтожить танк ВСУ ручной гранатой и поплатился 4 4.04.2023, 12:48

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Слабоумие и отвага.

Один из российских оккупантов на поле боя решил уничтожить украинский танк с помощью обыкновенной ручной гранаты, однако результат противостояния оказался в пользу бронемашины ВСУ.

Соответствующее видео появилось в Сети. На нем запечатлено уничтожение группы оккупантов РФ. Видео снято батальоном К-2, входящим в состав 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Российские захватчики засели в окопе и оттуда вели огонь. При этом один из вражеских солдат решил уничтожить танк, на котором развивался флаг Украины, с помощью ручной гранаты.

Предсказуемо, граната не причинила танку никакого вреда. А вот ответными действиями украинские танкисты уничтожили окоп, в котором засели российские оккупанты.

Добавим, что оккупанты РФ также пытались поразить украинский танк, однако снаряд прошел рядом с бронемашиной ВСУ, что видно на кадрах.

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