У жителя Латвии белорусские силовики изъяли авто за перевозку семи голубей

У жителя Латвии белорусские силовики изъяли авто за перевозку семи голубей6
- 4.04.2023, 12:50
- 2,756
Стоимость птиц — $55.
Пенсионер из Латвии, житель Даугавпилса, вез через границу птиц «с использованием тайника в задней части потолка автомобиля» без декларирования на таможне.
Суд Октябрьского района Витебска осудил пенсионера. За нарушение таможенного законодательства его признали виновным по ч. 2 ст.15.1 КоАП. В суде он полностью признал свою вину.
Пенсионеру назначили штраф в 15 базовых. Он должен выплатить стоимость незадекларированного товара - 140 рублей, так как живых голубей забирать в доход государства не стали.
Еще у мужчины изъяли автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT.