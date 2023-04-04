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У жителя Латвии белорусские силовики изъяли авто за перевозку семи голубей

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  • 4.04.2023, 12:50
  • 2,756
У жителя Латвии белорусские силовики изъяли авто за перевозку семи голубей
иллюстративное фото

Стоимость птиц — $55.

Пенсионер из Латвии, житель Даугавпилса, вез через границу птиц «с использованием тайника в задней части потолка автомобиля» без декларирования на таможне.

Суд Октябрьского района Витебска осудил пенсионера. За нарушение таможенного законодательства его признали виновным по ч. 2 ст.15.1 КоАП. В суде он полностью признал свою вину.

Пенсионеру назначили штраф в 15 базовых. Он должен выплатить стоимость незадекларированного товара - 140 рублей, так как живых голубей забирать в доход государства не стали.

Еще у мужчины изъяли автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT.

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