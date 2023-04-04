Одиночество навязчивых танцоров 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

4.04.2023, 12:56

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Лаврову дают звонкую пощечину, а Захарову никто не приглашает.

«Для танго нужны двое», - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, имея в виду вопрос «урегулировании межгосударственных противоречий и конфликтов. В том числе, разумеется, в отношениях между ядерными державами».

После этого Сергей Лавров опять обвинил «западных коллег» в том, что это они виноваты в той катастрофе, которую лично Сергей Лавров вместе с великим геополитиком устроили России. Авантюристы сделали Россию мировым изгоем, опозорили ее на поколения вперед, а теперь еще партнеров для «танцев» подыскивают.

Ну что тебя так тянет танцевать?

Мне не понять, мне не понять, тебя мне не понять.

Когда в тебя вселился этот бес?

И до, ре, ми, фа, соль, ля, си и фа-диез.

Сергей Лавров и его коллеги Рябков, Грушко, Антонов, Небензя напоминают компанию загулявших мужчин в ресторане, что, покачиваясь, подходят к столикам и, дыша винными парами, предлагают с ними потанцевать. «Для танго нужны двое! Поедем в номера!» - рычит Лавров голосом Ипполита Матвеевича на ухо милой француженке. Министра брезгливо отпихивают, дают звонкую пощечину, а он лезет и лезет дальше.

В это время за столом, покинутым загулявшей компаний, сидит одинокая Захарова и дико хохочет. Ее никто не приглашает танцевать.

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