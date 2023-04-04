Спикер Госдумы заявил о покушении на Скабееву, Соловьева, Симоньян и топ-пропагандистов РФ 4 4.04.2023, 13:05

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Ольга Скабеева

Кто отправится вслед за Татарским?

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пишет, что ФСБ предотвратила ряд терактов в отношении российских пропагандистов: Владимира Соловьева, Маргариты Симоньян, Дмитрия Киселева, Евгения Попова, Ольги Скабеевой, Тиграна Кеосаяна и Константина Малофеева.

Это плохой сигнал для Z-пропагандистов и военкоров средней руки, пишет телеграм-канал «Занимательная конспирология».

Получается, что верхушку пропаганды охраняют, а остальным, типа Владлена Татарского – как повезет, или не повезет, потому что уже известно о 40 пострадавших от взрыва в пригожинском баре.

«В этой связи могу дать простым россиянам, которые жаждут приобщиться к пропагандистам лично, на творческих встречах, постараться смирить свой интерес к такому роду досуга и ограничиться чтением ТГ-каналов. Чем меньше вы посетите посиделок с Z-публикой «вживую», тем больше шансов у вас выжить и не быть покалеченными. Берегите себя – вы не Симоньян с Соловьевым. На всех ФСО не хватит, а тем более, на вас», — отмечают авторы телеграм-канала.

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