Лукашенко униженно оправдывался перед Нарышкиным за подрыв ценного российского самолета 5 4.04.2023, 13:12

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Диктатор отчитался об инциденте в Мачулищах.

Александр Лукашенко сегодня в Минске встретился с руководителем Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, сообщает пресс-служба диктатора.

Сначала он коснулся войны в Украине, назвав ее специальной военной операцией, и традиционно заявил о «внешних угрозах».

«Угрозы очень серьезные. Иногда невероятные», — сказал Лукашенко.

Он посетовал, что спецслужбы не за всеми могут угнаться «с учетом стремительного развития различных технических средств».

«Мы не от Бога, и все предусмотреть не можем, — оправдывался Лукашенко за поврежденный российский самолет, стоявший в Мачулищах.

Лукашенко заявил, что за диверсию в Мачулищах они задержали «более 30 пособников».

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