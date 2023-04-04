Лукашенко униженно оправдывался перед Нарышкиным за подрыв ценного российского самолета

Лукашенко униженно оправдывался перед Нарышкиным за подрыв ценного российского самолета5
- 4.04.2023, 13:12
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Диктатор отчитался об инциденте в Мачулищах.
Александр Лукашенко сегодня в Минске встретился с руководителем Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, сообщает пресс-служба диктатора.
Сначала он коснулся войны в Украине, назвав ее специальной военной операцией, и традиционно заявил о «внешних угрозах».
«Угрозы очень серьезные. Иногда невероятные», — сказал Лукашенко.
Он посетовал, что спецслужбы не за всеми могут угнаться «с учетом стремительного развития различных технических средств».
«Мы не от Бога, и все предусмотреть не можем, — оправдывался Лукашенко за поврежденный российский самолет, стоявший в Мачулищах.
Лукашенко заявил, что за диверсию в Мачулищах они задержали «более 30 пособников».