Литва решила не менять порядок получения белорусами гражданства и ВНЖ 4.04.2023, 13:22

При этом президент Литвы может наложить вето на закон.

В Сейме Литвы 4 апреля рассмотрели в третьем чтении законопроект XIVP-2496 (2), который в связи с войной в Украине вводит ряд ограничений для граждан Беларуси и России, передает «Белсат». Из законопроекта убрали ряд ограничений для белорусов.

За законопроект «Об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины» проголосовали 76 депутатов, против – 13, воздержались – 34.

Окончательный текст одобренного законопроекта пока не опубликовали, но из сообщений литовских СМИ можно сделать определенные выводы.

Во время рассмотрения из законопроекта исключили:

– ограничения на получение гражданства Литвы гражданами Беларуси и России;

– изменения порядка выдачи видов на жительство гражданам Беларуси;

– запрет на приобретение недвижимости в Литве гражданами Беларуси.

В законопроекте оставили:

– законодательное закрепление действующих визовых ограничений без введения новых (то есть все еще можно получать гуманитарные визы при посредничестве Министерства иностранных дел);

– прекращение приема от граждан Беларуси заявок на получение средств электронной идентификации;

– прекращение приема от граждан России заявок на временный вид на жительство за рубежом через внешних поставщиков услуг;

– запрет гражданам России и созданным ими компаниям приобретать недвижимость в Литве (за исключением тех, кто имеет вид на жительство в Литве или получил имущество в наследство);

– запрет на ввоз и вывоз украинских гривен гражданами Беларуси.

Если законопроект одобрят на следующих уровнях, он будет действовать в течение года со дня вступления в силу. Cоветник президента Литвы Кястутис Будрис заявляет, что президент может наложить вето на закон, поскольку не стоит законодательно закреплять неравнозначные правила для граждан России и Беларуси.

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