Литва решила не менять порядок получения белорусами гражданства и ВНЖ
- 4.04.2023, 13:22
При этом президент Литвы может наложить вето на закон.
В Сейме Литвы 4 апреля рассмотрели в третьем чтении законопроект XIVP-2496 (2), который в связи с войной в Украине вводит ряд ограничений для граждан Беларуси и России, передает «Белсат». Из законопроекта убрали ряд ограничений для белорусов.
За законопроект «Об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины» проголосовали 76 депутатов, против – 13, воздержались – 34.
Окончательный текст одобренного законопроекта пока не опубликовали, но из сообщений литовских СМИ можно сделать определенные выводы.
Во время рассмотрения из законопроекта исключили:
– ограничения на получение гражданства Литвы гражданами Беларуси и России;
– изменения порядка выдачи видов на жительство гражданам Беларуси;
– запрет на приобретение недвижимости в Литве гражданами Беларуси.
В законопроекте оставили:
– законодательное закрепление действующих визовых ограничений без введения новых (то есть все еще можно получать гуманитарные визы при посредничестве Министерства иностранных дел);
– прекращение приема от граждан Беларуси заявок на получение средств электронной идентификации;
– прекращение приема от граждан России заявок на временный вид на жительство за рубежом через внешних поставщиков услуг;
– запрет гражданам России и созданным ими компаниям приобретать недвижимость в Литве (за исключением тех, кто имеет вид на жительство в Литве или получил имущество в наследство);
– запрет на ввоз и вывоз украинских гривен гражданами Беларуси.
Если законопроект одобрят на следующих уровнях, он будет действовать в течение года со дня вступления в силу. Cоветник президента Литвы Кястутис Будрис заявляет, что президент может наложить вето на закон, поскольку не стоит законодательно закреплять неравнозначные правила для граждан России и Беларуси.