Ликвидация Татарского: в России сообщили новые «подробности» 4.04.2023, 13:28

Российские СМИ выдали «детективную» историю о Дарье Треповой.

Дарью Трепову, которую в России обвиняют в подрыве «военкора» Владлена Татарского, якобы приглашали переехать в Киев. Девушке якобы предлагали место редактора в одном из медиаресурсов.

Российское издание «Фонтанка» пишет, что Трепова сошлась с неким активистом. Девушке якобы предложили пройти стажировку, чтобы устроиться редактором. Ей нужно было доказать, что она «умеет бороться с российской пропагандой».

Журналисты сообщили, что в рамках первого «задания» Треповой надо было прийти в книжный магазин «Листва» и познакомиться с Татарским, а в качестве доказательств выполнения «задания» должна была предоставить фотоотчет.

Следующим «заданием», по версии россиян, стало получение «тайной вещи» через таксиста в Москве, который понятия не имел, что передает. После возвращения в Санкт-Петербург Треповой якобы «приказали» встретиться с Татарским.

«Что касательно посылки, то написали: передай бюст, загни что-нибудь про героев ЧВК «Вагнер», а дальше действовать будем мы. А за все за это ей купили авиабилет Пулково - Узбекистан, пообещав, что из Азии ее уже спокойно переправят в Украину», - пишет «Фонтанка».

При этом саму бомбу якобы заказали через Telegram и анонимно передали посреднику. В то же время подозреваемая не знала о том, что посылка смертельно опасная.

Российские взрывотехники якобы подтвердили, что бомбу активировали на расстоянии при помощи вшитой сим-карты.

Как сообщал сайт Charter97.org, 2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга прогремел взрыв, в результате чего погиб российский пропагандист Владлен Татарский. Рядом с «военкором» взорвалась статуэтка, которую ему подарили.

Спустя несколько часов силовики заявили о задержание Дарьи Треповой. Девушка утверждает, что ее подставили.

При этом в Москве обвинили в ликвидации Татарского Украину. Национальный антитеррористический комитет РФ назвал взрыв терактом, который организовали спецслужбы Украины вместе с лицами, связанными с Фондом борьбы с коррупцией Навального.

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