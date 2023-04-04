Офицер ВСУ: Дни Лукашенко сочтены 4.04.2023, 13:44

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Кремль может в любой момент его устранить.

Политолог и офицер ВСУ Тарас Березовец в новом выпуске программы «Аргумент» заявил, что Лукашенко понимает, что Путин может в любой момент его устранить.

«Особенно после решения разместить ядерное оружие РФ в Беларуси ценность Лукашенко для Путина теряется. То есть он принимает все его требования, его можно будет заменить кем-то другим», — говорит политолог.

Поэтому Лукашенко ищет возможности избежать физической ликвидации. Он озвучил собственную идею, связанную с «размещением миротворцев на территории Украины», которая не была согласована с Кремлем.

Кроме того, не надо забывать, что Китай недоволен решением Путина разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

«Китай считает это вторжением в зону собственных интересов, то, что Путин решил разместить свое ядерное оружие в Беларуси. Это будет проблема и для Лукашенко. Поскольку его зависимость от Китая растет точно так же, как и от России», — говорит Березовец.

«Если Путин посчитает, что ему нужно участие белорусской армии, и Лукашенко будет против, он его просто ликвидирует», — добавил офицер ВСУ.

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