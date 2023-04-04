Опейкин: Вероятность отстранения сборной Беларуси – 80-85%, скорее всего, аналогичная судьба ждет клубы 4.04.2023, 13:49

Что решит УЕФА по белорусскому футболу?

Сборная Беларуси катастрофически стартовала в квалификации чемпионата Европы – поражениями от Швейцарии (0:5) и Румынии (1:2). Команда, которой пока еще руководит Георгий Кондратьев, уверенно обосновалась на последнем месте в группе.

Впрочем, уже 4 апреля мучения белорусских футболистов могут закончиться. 15 марта депутаты Европарламента призвали УЕФА исключить сборную Беларуси из евроотбора. Свой призыв они мотивировали репрессиями в Беларуси и соучастием режима Лукашенко в войне против Украины. В УЕФА отреагировали и заявили, что уже давно собирались обсудить ситуацию в нашей стране на заседании исполкома. Позже в ассоциации подтвердили, что будет обсуждаться вопрос об исключении сборной Беларуси из квалификации.

Чего ждать от исполкома УЕФА? «Трибуна» узнала мнение людей, знакомых с ситуацией.

«Сейчас нужно кого-то принести в жертву»

Александр Опейкин, исполнительный директор Белoрусского фонда спортивной солидарности.

– Для начала скажите, как вы отреагировали на призыв депутатов Европарламента в адрес УЕФА.

– В принципе, спокойно, потому что этот призыв мне показался довольно запоздалым. Меры в отношении Белoрусской федерации футбола нужно было принимать еще в 2021 году. Если бы тогда, условно говоря, отстранили сборную, то это было бы такой победой демократического общества, сыграло бы серьезную роль для движения свободных спортсменов. А сейчас я бы не говорил, что возможное решение УЕФА по белoрусской команде на что-то существенно повлияет. Говорю открыто и откровенно. От того, что сборная или клубы не будут выступать в международных турнирах – от этого ни холодно ни жарко. Потому что, как говорится, дорога ложка к обеду.

– Тем не менее в УЕФА отреагировали и заявили, что вопрос будет рассмотрен 4 апреля.

– Я не удивился такому заявлению, потому что, откровенно, к этому все и шло. Было видно, что представители общественных организаций, политических и правозащитных, добрались до этого вопроса. Россия и Беларусь – соагрессоры в войне в Украине, но исключена из международных футбольных турниров только Россия, а Беларусь продолжает играть. Однозначно, это диссонировало. Но никто этим вопросом не занимался. Сейчас наступило немного иное время, внимание на ситуацию обратили депутаты, специалисты. Например, мы встречались с [бывшим польским футболистом], депутатом Европарламента Томашем Франковским, проводили консультации. И можно сказать, что после этих консультация кампания по отстранению сборной Беларуси была инициирована со стороны Европарламента. Тем не менее, повторюсь, актуальность эти действия уже утратили.

– Чего ждете от исполкома УЕФА, какого решения?

– Думаю, сборную Беларуси исключат из квалификации.

– Почему так считаете?

– Начнем с того, что было решение Спортивного арбитражного суда, которое мало кто заметил (оно не было опубликовано в общем доступe). А оно, между тем, было достаточно серьезным. С одной стороны, CAS принял решение, что не может заставить УЕФА инициировать расследование в отношении АБФФ, но в то же время в решении прозвучали достаточно серьезные формулировки и позиции. По сути, Спортивный арбитражный суд признал наличие политического преследования спортсменов в Беларуси. Второе – CAS выражает сожаление, что УЕФА не начал расследование по этому поводу. У суда нет полномочий заставлять УЕФА проводить расследование, но сожаление выражено. Это достаточно серьезные вещи.

Если бы УЕФА заставили начать расследование, то оно могло бы длиться несколько лет, а потом и вовсе спуститься на тормозах. И расследование не равно отстранение. Сейчас же ситуация немного иная. То есть расследование может и не начаться, а вот отстранение сборной Беларуси – вполне может произойти.

Хочу отметить еще один момент. В этот процесс достаточно серьезно включилась общественность, соответствующие структуры. Определенные движения есть не только в Европарламенте, но и в парламенте Великобритании. Плюс идут в УЕФА негласные сигналы со стороны европейских футбольных федераций. И на днях кабинет министров Украины выдал постановление о том, что все [украинские] спортсмены, которые участвуют в турнирах наряду с россиянами и белаoрусами, должны отказаться от участия либо соответствующие [украинские] федерации будут лишены статуса национальных. Таким образом, получается, сборная Украины должна отказаться от квалификации чемпионата Европы, от участия в еврокубках.

– Но сборная Украины не пересекается с белoрусами.

– А в постановлении кабмина этот момент не проговаривается. Сказано об участии в одном турнире.

– Перед интервью вы говорили, что раньше многие были сконцентрированы на России, занимались вопросами отстранения спортсменов из этой страны. Сейчас же переключились на Беларусь?

– Думаю, так и было. Беларусь проскочила в евроквалификацию, в еврокубки на фоне всеобщего гнева на Россию. И, по-моему, это единственный случай, где для Беларуси, по сути, сделали исключение, потому что в остальных видах спорта бан распространяется на обе страны сразу.

– Какую вероятность отводите на то, что сборную Беларуси все же отстранят?

– 80-85 процентов. Сейчас нужно принести кого-то в жертву.

– При этом УЕФА позволил сборной начать евроотбор.

– Не было такого общественного внимания к вопросу, какой мы наблюдаем сейчас. По сути, им занимались только правозащитники, БФСС. УЕФА было достаточно просто противостоять. А когда в процесс включатся европейские политические силы, уже становится сложнее. Сопротивляться такому давлению не получится.

Но я все равно не склонен считать, что это будет какая-то большая победа в борьбе за демократические ценности. Для белoрусской общественности – что внутри Беларуси, что для диаспор за границей – вдохновляющего эффекта не будет. Повторюсь, если бы эти процессы происходили в 2021-м, максимум в начале 2022-го, тогда это можно было бы считать, что белoрусов услышали. Сейчас эмоций нет. Ну, отстранят, и что? УЕФА же и дальше будет спонсировать белoрусский футбол. Нужно акцентировать внимание на этой ситуации. В противном случае все эти «крепкие хозяйственники» в АБФФ и дальше будут получать деньги из УЕФА и заниматься вещами, мало связанными с развитием футбола. И на беларусских функционеров особо не повлияет, что сборную уберут из евроотбора.

– Если сборную Беларуси отстранят, ждет ли аналогичная судьба белoрусские клубы, которые участвуют в еврокубках?

– Скорее всего, ждет. По аналогии с Россией.

«Наличие команды в турнире – исключение, которое противоречит всему логическому»

Михаил Залевский, бывший генеральный директор БАТЭ.

– Когда в УЕФА заявили, что рассмотрят на исполкоме вопрос отстранения сборной Беларуси от квалификации чемпионата Европы, что подумали в тот момент?

– Подумал, что это реакция президента ассоциации Александара Чеферина на европейское общественное мнение, которое стало формироваться под весом политических голосов. А этих голосов становилось все больше, евродепутаты выступили с обращением. И мнения, что доносятся из Европарламента, из разных стран Европы, не замечать уже просто невозможно. Вот и последовала реакция из УЕФА.

– Нужно ли исключать сборную Беларуси из квалификации чемпионата Европы?

– Безусловно, нужно. Потому что наличие команды в турнире сейчас – это исключение, которое противоречит всему логическому. Даже в свете странных, недостаточно смелых, но неокончательных рекомендаций МОК скажу однозначно: возможное отстранение сборной Беларуси было бы абсолютно логичным решением в свете всех сегодняшних событий. Да и зачем она играет, для кого? Цель какая? Команда откровенно низкого профессионального уровня, состоящая не из лучших игроков, а идеологически лояльных, не проводящая матчи на домашних аренах, не поддерживаемая болельщиками. Ее и национальной сборной абсолютное большинство не считает.

– Если бы не позиция CAS, который выразил сожаление о том, что УЕФА не начала расследование о дискриминации спортсменов в Беларуси, ассоциация и дальше бы молчала?

– Я бы эти два момента вообще не связывал друг с другом. Уверен, что в УЕФА в принципе довольны решением, которое вынес Спортивный арбитражный суд. В конечном итоге оно же не заставляет УЕФА что-то предпринимать. Да и мы увидели уже, что чиновники УЕФА не позволяют, чтобы небольшая группа людей (в нашем случае девять заявителей при поддержке фонда) побороли такую организацию. Это создало бы прецедент, который несет существенные риски для УЕФА. Да, мы заняли принципиальную позицию, в итоге всё дошло до CAS. Ну а там уже вынесли свое решение, не забыв подстраховаться формулировкой, которая фактически признает факты дискриминации и репрессий.

– Какое решение в УЕФА вы ждете?

– Николай Ходасевич недавно сказал, что не хочет, чтобы отстраняли Беларусь, иначе лишимся градусника, по которому можно измерять температуру в нашем футболе. Чтобы получать новостной фон, шутить над видом спорта, лишний раз говорить о том, что в сборную вызываются не сильнейшие, а наиболее лояльные, что это наш уровень футбола – вроде и нужен этот градусник. Но нельзя забывать, что с другой стороны на чаше весов человеческие ценности. Многие наши атлеты лишились карьер, заработка, были вынуждены покинуть Родину, много людей, которые связаны со спортом, сидят в тюрьмах. На таком фоне новостные поводы, которые дает команда Кондратьева и компания, не стоят того.

Если команду отстранят, я почувствую, что сделан определенный шажок на пути к человеческим принципам, ценностям спорта, что не все в этом мире продажно и цинично. Это станет определенным доказательством, что нужно продолжать бороться.

Если же сборную не отстранят, то пойму, что веса и масштаба нынешнего общественного мнения недостаточно. Что УЕФА сейчас сильнее, чем некая коалиция в Европарламенте, чем министр внутренних дел Германии или министр спорта Польши. Необходимо в таком случае понимать, что для достижения результата нужно все-таки появление большей силы, которая способна сражаться с УЕФА на равных.

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