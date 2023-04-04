МИД Польши подтвердил освобождение Анжелики Борис

МИД Польши подтвердил освобождение Анжелики Борис11
- 4.04.2023, 14:19
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С главы Союза поляков в Беларуси сняты ложные обвинения.
Министерство иностранных дел Польши подтвердило прекращение уголовного дела в отношении главы Союза поляков Анжелики Борис.
«Министерство иностранных дел приветствует тот факт, что с Анжелики Борис были сняты ложные обвинения. Мы надеемся, что она сможет посетить Польшу в ближайшее время. Информация о снятии обвинений с президента Союза поляков Беларуси — первая за долгое время позитивная новость из Минска», — говорится в заявлении.
Вместе с тем МИД Польши подтвердил свое намерение добивать и освобождения Анджея Почобута, осужденного на 8 лет лишения свободы.
«Министерство иностранных дел неизменно призывает к освобождению Анджея Почобута и снятию с него всех обвинений. Этот вопрос имеет для нас наивысший приоритет», — отметили в польском внешнеполитическом ведомстве.
Сегодня утром СМИ сообщили, что Анжелику Борис вместе с матерью вызвали в Минск из Гродно, где она находилась под домашним арестом с прошлого года. В белорусской столице ей вручили постановление о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления.