МИД Польши подтвердил освобождение Анжелики Борис 11 4.04.2023, 14:19

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Анжелика Борис

С главы Союза поляков в Беларуси сняты ложные обвинения.

Министерство иностранных дел Польши подтвердило прекращение уголовного дела в отношении главы Союза поляков Анжелики Борис.

«Министерство иностранных дел приветствует тот факт, что с Анжелики Борис были сняты ложные обвинения. Мы надеемся, что она сможет посетить Польшу в ближайшее время. Информация о снятии обвинений с президента Союза поляков Беларуси — первая за долгое время позитивная новость из Минска», — говорится в заявлении.

Вместе с тем МИД Польши подтвердил свое намерение добивать и освобождения Анджея Почобута, осужденного на 8 лет лишения свободы.

«Министерство иностранных дел неизменно призывает к освобождению Анджея Почобута и снятию с него всех обвинений. Этот вопрос имеет для нас наивысший приоритет», — отметили в польском внешнеполитическом ведомстве.

Сегодня утром СМИ сообщили, что Анжелику Борис вместе с матерью вызвали в Минск из Гродно, где она находилась под домашним арестом с прошлого года. В белорусской столице ей вручили постановление о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

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