Убитый татарский «ожил», чтобы поблагодарить Путина и Пригожина

Убитый татарский «ожил», чтобы поблагодарить Путина и Пригожина7
- 4.04.2023, 14:27
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Новость шокировала россиян.
Убитый российский пропагандист Владлен Татарский вдруг «ожил» и шокировал благодарностью диктатору Владимиру Путину и «вагнеровским» главарям, сообщает УНИАН.
Во вторник, 4 апреля, в Телеграм-канале Татарского появился «пост благодарности» и заявление о продолжении функционирования этого Z-сообщества.
«Спасибо главнокомандующему Путину В. В. за государственную награду. Спасибо командирам ЧВК «Вагнер» Пригожину Е. В., Уткину Д. В., Трошеву А. М. за оказанную честь быть зачисленным в легендарную военную компанию. Друзья, так как много новых подписчиков. Было принято решение публиковать видео и посты Владлена, которые не утратили своей актуальности до сих пор», - говорится в сообщении.
Заканчивается странная публикация пропагандистскими заявлениями о «победе». Кто автор - неизвестно.
2 апреля 2023 года в одном из кафе Санкт-Петербурга раздался мощный взрыв во время творческого вечера пропагандиста Владлена Татарского. Он погиб на месте.
Сдетонировала статуэтка, которую принесла девушка Дарья Трепова. Уже через несколько часов российские силовики заявили о задержание подозреваемой.
Вчера Путин посмертно наградил «орденом мужества» коллаборанта и пропагандиста Владлена Татарского. В то же время «Вагнер» официально назвал Татарского своим наемником.