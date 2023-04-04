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20-летнего политзаключенного осудили на два года колонии за передачу фото военной техники

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  • 4.04.2023, 14:30
  • 2,338
20-летнего политзаключенного осудили на два года колонии за передачу фото военной техники

Приговор вынесла судья Елена Картавенко.

В Могилёвском областном суде 27 марта осудили Владислава Попопа по ч. 1 ст. 361-4 («Содействие экстремистской деятельности») Уголовного кодекса. Судья Елена Картавенко назначила Владиславу два года лишения свободы в колонии в условиях общего режима, сообщают правозащитники.

Владислава обвинили в том, что он с 24 по 25 февраля 2022 года делал фото и видео военной техники, военных, а также военного аэродрома в Бобруйске. После Владислав переслал не менее 9 видеофайлов и фотографий в телеграм-канал, признанный «экстремистским».

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