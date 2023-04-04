Николая Лукашенко сделали «министром» в оккупированном Крыму 5 4.04.2023, 14:52

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Решение было принято сегодня.

Николай Лукашенко стал «министром транспорта» в оккупированном Крыму. Об этом сообщил глава российских оккупационных «властей» Сергей Аксенов.

«Сегодня на должность министра транспорта Республики Крым назначен Николай Николаевич Лукашенко», — написал он.

Николай Лукашенко работал заместителем, а потом и первым заместителем главы ведомства. Он является почти полным тезкой младшего сына Александра Лукашенко.

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