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Николая Лукашенко сделали «министром» в оккупированном Крыму

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  • 4.04.2023, 14:52
  • 8,900
Николая Лукашенко сделали «министром» в оккупированном Крыму

Решение было принято сегодня.

Николай Лукашенко стал «министром транспорта» в оккупированном Крыму. Об этом сообщил глава российских оккупационных «властей» Сергей Аксенов.

«Сегодня на должность министра транспорта Республики Крым назначен Николай Николаевич Лукашенко», — написал он.

Николай Лукашенко работал заместителем, а потом и первым заместителем главы ведомства. Он является почти полным тезкой младшего сына Александра Лукашенко.

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