По кредитным историям белорусов хотят ввести изменения 4.04.2023, 15:05

«Власти» хотят расширить список источников, из которых берется информация для кредитной истории.

В Беларуси намерены ввести некоторые изменения по кредитным историям. Как планируется, законопроект должны внести на рассмотрение в «парламент» в октябре этого года. Стали известны новые подробности по возможным изменениям, пишет «Зеркало».

Так, в кредитную историю хотят включать информацию об отсрочках или рассрочках по оплате товаров и услуг в торговых сетях, у мобильных операторов, сообщила «депутат» Светлана Бартош. «При этом в кредитную историю не будут включаться сведения о договорах микрозайма, обеспеченных залогом движимого имущества, например с ломбардами», — уточнила депутат.

Ранее сообщалось, что власти также хотят расширить список источников, из которых берется информация для кредитной истории человека, добавить в него данные от специализированных организаций и операторов сервиса онлайн-кредитов. А еще — ввести возможность предоставления кредитного отчета в случае смерти физлица его наследнику. Также власти хотят конкретизировать механизм отзыва согласия на предоставление Нацбанком пользователю кредитной истории. Без согласия физлица получить эту информацию смогут только суды и правоохранители.

Напомним, в 2015 году Нацбанк запустил кредитный рейтинг населения. Регулятор начал выставлять «оценки» тем, кто хочет взять кредит. Исходя из этих оценок кредитополучателей распределяют по категориям от А1 (идеальный заемщик) до E3 (человек, которому кредит лучше не давать). Принимая решение о выдаче кредита, банки ориентируются в числе прочего и на эти категории. Такая методика называется скоринговой моделью, и ее используют во всем мире. Среди прочего учитывается, не было ли просроченных платежей по кредитам, есть ли у человека другие займы, не выступает ли он поручителем у кого-то другого.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».