В России занервничали из-за вступления Финляндии в НАТО 3 4.04.2023, 15:10

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Кремль пообещали принять «контрмеры».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неожиданно резко прокомментировал вступление Финляндии в НАТО, назвав это посягательством на безопасность и национальные интересы России.

«В Кремле считают, что это очередное обострение ситуации. Расширение НАТО - это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы РФ, мы об этом говорили. И именно так мы это воспринимаем. И, естественно, это вынуждает нас принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане», - цитирует Би-би-си заявление пресс-секретаря Путина.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что Россия вынуждена будет принять ответные меры как военно-технического, так и иного характера для устранения угроз после вступления Финляндии в НАТО.

«После вступления Финляндии в НАТО и увеличения линии соприкосновения альянса с границами России ситуация в северной Европе кардинально изменится. Вступив в НАТО, Финляндия окончательно отказалась от своей самоидентичности и какой-либо самостоятельности. Присоединение Финляндии к НАТО негативно отразится на отношениях Москвы и Хельсинки», - заявили в ведомстве.

Как сообщал сайт Charter97.org, все 30 стран-членов Альянса ратифицировали протокол о присоединении Финляндии в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на Финляндию сразу будут распространяться гарантии безопасности Альянса «один за всех и все за одного».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Финляндия уже является членом Организации Североатлантического договора и глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении страны в НАТО.

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