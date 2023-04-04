«Беларуськалий» подал в суд на немецкий концерн Siemens Energy 4.04.2023, 15:23

Разбирательства пройдут в Арбитражном суде Москвы.

Белорусские калийщики требуют от немцев завершить сервисное обслуживание газотурбинного двигателя и затем вернуть его в Солигорск. Как узнал Office Life, cудебные разбирательства по иску «Беларуськалия» к зарегистрированной в России компании «Нефтегаз и энергетика» (100%-ной «дочке» Siemens Energy) стартуют 7 апреля в Арбитражном суде Москвы.

Стоимость предмета спора, на который претендует «Беларуськалий», ссылаясь на условия договора от апреля 2021 года, — £2,1млн ($2,6 млн).

Согласно материалам дела, иск был направлен в суд в конце 2022-го и тогда же был принят к рассмотрению. В феврале 2023 года состоялось предварительное заседание, на котором судья запросил от белорусской стороны оригиналы документов о том, что двигатель находится у ответчика, и документы по его стоимости, а от немцев при несогласии с данными истца — свой контррасчет. Истца и ответчика еще раз призвали решить спор путем заключения мирового соглашения.

Немецкий концерн Siemens, являющийся одним из акционеров Siemens Еnergy, весной прошлого года заявил, что останавливает поставки на рынки Беларуси и России и полностью уходит с последнего. В конце 2022 года началась ликвидация «дочки» Siemens Energy в Беларуси — компании «Сименс Энергетика». Но в январе 2023-го эта фирма наряду с сотнями других иностранных компаний пополнила список активов, запрещенных к отчуждению.

В российских судах находятся еще несколько исков, адресованных к ООО «Нефтегаз и энергетика» и его владельцу Siemens Energy. Один из самых крупных (свыше $120 млн) — это требования компенсации «Казаньоргсинтезу» (Группа компаний «Сибур») за отказ достраивать парогазотурбинную электростанцию.

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