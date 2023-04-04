Пригожин прибыл на место ликвидации Татарского и сделал важное заявление 3 4.04.2023, 15:32

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Главарь ЧВК «Вагнера» намерен использовать гибель пропагандиста в своих целях.

Главарь частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин приехал на место ликвидации пропагандиста и украинофоба Владлена Татарского, сообщает УНИАН.

Как сообщает пресс-служба Пригожина, он якобы встретился там с «активистами Кибер ФРОНТ Z».

На кадрах видно, что Пригожин сел на место в центре зала, где примерно был ликвидирован кремлевский пропагандист Татарский.

Вокруг него собралось несколько человек, которых называют «активистами». Главарь «Вагнера» заявил, что «трагические события» не могут поставить крест на этой пропагандистской организации, которая «должна стать общественной».

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