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В Сан-Франциско появился белорусский мурал

  • 4.04.2023, 15:43
В Сан-Франциско появился белорусский мурал

В его создании участвовали десятки человек.

В Сан-Франциско насчитывается 1 000 муралов, которые отражают многие национальности, но белорусского мурала пока не было.

Художница — 15-летняя Саша Герман белорусского происхождения исправила это. На мурале изображены традиционные элементы — девушки в народных костюмах, купальский костер, зубр, белорусские орнаменты.

Мурал сделан в течение 2 недель с помощью 50 волонтеров в возрасте от 8 до 70 лет, пишет nashaniva.com . Находится по адресу 701 Taraval St, San Francisco.

В последний день рисовать пришло более 30 человек, получилась настоящая толока. Много местных жителей интересовались ситуацией в Беларуси, выражали поддержку и благодарили за украшение их района, сообщают белорусы Сан-Франциско.

Деньги на мурал были собраны белорусской общиной Сан-Франциско и друзьями. Излишки собранных денег будет отправлен проекту Dissidentby, который поддерживает политзаключенных и их семьи.

Также организаторы мурала надеются увидеть больше белорусских муралов в США и других странах мира и готовы поделиться опытом (например, как искать стену), а также частично финансово поддержать один мурал другого сообщества. 

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